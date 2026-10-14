i Ein unbekannter Mann hat am Dienstag eine Trafik in Hallwang bei Salzburg überfallen wollen. LPD Salzburg "Dauerte ihr zu lang" Trafikantin schlägt Messer-Räuber in die Flucht Ein bewaffneter Mann überfiel am Dienstag eine Trafik in Hallwang bei Salzburg. Doch die Angestellte wehrte sich lautstark und vertrieb den Täter. Von Newsdesk Heute 14.10.2026, 15:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen spielten sich am Dienstagnachmittag in einer Trafik in Hallwang-Mayrwies (Flachgau) ab. Ein bislang unbekannter Mann stürmte gegen 17.35 Uhr in das Geschäft, bedrohte eine Angestellte mit einem Messer und forderte Bargeld. Doch mit der Reaktion der Frau hatte der Räuber offenbar nicht gerechnet.

"Geld, Geld, Geld!", schrie der Täter laut Trafik-Inhaberin Sabine Pötzelsberger. Die 45-Jährige war zum Zeitpunkt des Überfalls selbst nicht im Geschäft, schilderte die dramatischen Minuten am Mittwoch aber gegenüber "Salzburg 24".

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Angestellte schreit Räuber an

Statt dem bewaffneten Mann das geforderte Geld auszuhändigen, begann die Angestellte lautstark zu schreien. "Sie hat extrem laut zum Schreien angefangen: Er soll gehen, er soll abhauen, sie hat Angst vor ihm!", erzählt Pötzelsberger.

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Doch der Täter ließ zunächst nicht locker. "Er ist noch vor zum Tresen und hat sie noch einmal mit dem Messer bedroht. Und dann hat sie nochmal geschrien", berichtet die Trafikantin. Auslöser für die heftige Reaktion sollen der Schock und die Sorge um den eigenen Hund gewesen sein.

Dabei werden die Angestellten laut Pötzelsberger regelmäßig für solche Situationen geschult. Die klare Anweisung lautet eigentlich, bei einem Überfall keinen Widerstand zu leisten. "Sie sollen sofort alles hergeben", erklärt die Inhaberin.

Doch in diesem Moment wollte ihre Mitarbeiterin nur eines: den bewaffneten Mann möglichst rasch loswerden. "Das Geld aus den Kassen und vielleicht auch noch dem Tresor zu holen, dauerte ihr viel zu lang", so Pötzelsberger.

Räuber tritt gegen Theke und flüchtet

Die Schreie zeigten schließlich Wirkung. Der Unbekannte trat aus Frust noch gegen die Verkaufstheke, verließ anschließend die Trafik und raste mit einem vor dem Geschäft abgestellten Motorroller stadteinwärts davon. Beute machte er keine, verletzt wurde niemand.

Eine sofort eingeleitete Großfahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Mittlerweile wurden Bilder aus der Überwachungskamera veröffentlicht. Der gesuchte Mann soll zwischen 20 und 30 Jahre alt und schlank sein. Er trug einen schwarzen Pullover, eine graue Hose, schwarze Schuhe und einen weißen Motorradhelm. Hinweise nimmt die Polizei unter 059 133 50 3333 entgegen.

"Gestern war sie cool und gelassen"

Besonders erleichtert ist Pötzelsberger darüber, dass ihre Angestellte körperlich unverletzt geblieben ist. Wie sehr ihr das Erlebnis psychisch zugesetzt hat, lässt sich allerdings noch nicht abschätzen. "Gestern war sie sehr cool und sehr gelassen, also richtig mutig. Aber wie es ihr heute geht, weiß ich noch nicht. Sie sagte, sie will lange schlafen", erzählt die besorgte Chefin.

Für die Trafikantin selbst geht der Betrieb unterdessen weiter. Die nächsten Spätschichten übernimmt die 45-Jährige, die seit acht Jahren in der Branche tätig ist und das Geschäft in Hallwang seit August 2025 betreibt, vorerst persönlich.

Ganz spurlos geht der Überfall aber auch an ihr nicht vorbei. "Ich selber habe die nächsten drei Tage Dienst am Abend. Aktuell geht's, aber ich kann noch nicht sagen, wie es am Abend wird", sagt Pötzelsberger.