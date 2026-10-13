i Die Polizei fasste nun vier Verdächtige (Symbolbild). iStock Bei Verkehrskontrolle Parfum, Zahnbürsten, Schuhe – Polizei fasst Viererbande Originalverpackte Waren, präparierte Taschen und keine Rechnungen: Bei einer Polizeikontrolle gerieten vier Männer ins Visier der Beamten. Von Österreich Heute 13.10.2026, 22:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine gewöhnliche Verkehrskontrolle nahm am Montag eine überraschende Wendung: Als Polizisten ein Auto auf der Hochkönigstraße kontrollierten, entdeckten sie zahlreiche originalverpackte Waren. Die vier Männer im Wagen konnten weder deren Herkunft plausibel erklären noch Rechnungen vorweisen. Für die Beamten gab es weitere verdächtige Hinweise.

Präparierte Taschen im Auto entdeckt

Unter den sichergestellten Gegenständen befanden sich Parfums, elektrische Zahnbürsten und Schuhe. Auch Rucksäcke und Taschen hatten die Polizisten im Fahrzeug entdeckt, die offensichtlich für Ladendiebstähle präpariert worden waren.

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Bei den Insassen handelte es sich laut Polizei um vier Männer aus Polen im Alter zwischen 22 und 41 Jahren. Sie wurden am Montag festgenommen. Der Verdacht: gewerbsmäßiger Ladendiebstahl.

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6.500 Euro Schaden bei Diebstählen

Zusätzlich stellte sich heraus, dass nach zumindest zwei der vier Beschuldigten bereits gefahndet wurde. Sie stehen im Zusammenhang mit drei Ladendiebstählen, die Anfang Oktober in Wiener Neustadt und Graz verübt worden waren. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden von rund 6.500 Euro.