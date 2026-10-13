Parfum, Zahnbürsten, Schuhe – Polizei fasst Viererbande

Eine gewöhnliche Verkehrskontrolle nahm am Montag eine überraschende Wendung: Als Polizisten ein Auto auf der Hochkönigstraße kontrollierten, entdeckten sie zahlreiche originalverpackte Waren. Die vier Männer im Wagen konnten weder deren Herkunft plausibel erklären noch Rechnungen vorweisen. Für die Beamten gab es weitere verdächtige Hinweise.
Unter den sichergestellten Gegenständen befanden sich Parfums, elektrische Zahnbürsten und Schuhe. Auch Rucksäcke und Taschen hatten die Polizisten im Fahrzeug entdeckt, die offensichtlich für Ladendiebstähle präpariert worden waren.
Bei den Insassen handelte es sich laut Polizei um vier Männer aus Polen im Alter zwischen 22 und 41 Jahren. Sie wurden am Montag festgenommen. Der Verdacht: gewerbsmäßiger Ladendiebstahl.
Zusätzlich stellte sich heraus, dass nach zumindest zwei der vier Beschuldigten bereits gefahndet wurde. Sie stehen im Zusammenhang mit drei Ladendiebstählen, die Anfang Oktober in Wiener Neustadt und Graz verübt worden waren. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden von rund 6.500 Euro.