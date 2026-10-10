Neue Fenster für 57.000 Euro: "Sind nicht einmal dicht"

Wohnkomfort ins Wasser gefallen – eigentlich sollte der Umbau seines Hauses in Filzmoos für Philipp Breitfuß ein Schritt zu einem gemütlicherem zu Hause sein. Doch die Investition in neue Fenster samt speziellem Lüftungssystem entwickelte sich zum Ärgernis. Rund 57.000 Euro kostete die Ausstattung – doch vor allem im Winter treten massive Probleme auf.
An den Fensterbereichen sammelt sich Kondenswasser, teilweise frieren die Elemente sogar zu. Für den Eigentümer ist das besonders ärgerlich, schließlich hat er viel Geld für die neuen Fenster in die Hand genommen.
Die Probleme sind offenbar nicht mit einfachen Nachbesserungen aus der Welt zu schaffen. Mehrere Versuche, die Mängel zu beheben, blieben bislang ohne nachhaltigen Erfolg. Während über unterschiedliche Ursachen diskutiert wird, ist weiterhin unklar, was der tatsächliche Auslöser für die Probleme ist.
Auch finanziell ist die Angelegenheit noch nicht abgeschlossen: Philipp Breitfuß hält einen Teil der Auftragssumme zurück und hofft auf Klarheit.
Doch wo liegt die Ursache für das Kondenswasser und die vereisten Fenster? Und wer muss letztlich dafür geradestehen? Günther Nussbaum geht den offenen Fragen rund um den Fall in Filzmoos am 11. Oktober um 20:15 Uhr auf JOYN & PULS 4 nach.