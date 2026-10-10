Absage! Kult-Krampuslauf in Salzburg fällt erneut aus

Tausende Besucher, düstere Gestalten und jede Menge Trubel: Der große Krampuslauf in der Halleiner Altstadt lockte jahrelang die Massen an. Doch auch heuer bleibt die Innenstadt ohne das Spektakel.
Für viele Krampus-Fans gehört der Lauf durch die Halleiner Altstadt fix zur Adventzeit. Doch wer heuer auf die finsteren Gestalten wartet, wird enttäuscht: Der traditionsreiche Krampuslauf findet auch im Advent 2026 nicht statt, wie die "Kronen Zeitung" berichtet.
Die Veranstalter von der Igonta Pass sagen dazu: "Wir möchten uns ein wenig zurückziehen, alles etwas ruhiger angehen und die Zeit auch einmal genießen."
Bereits im vergangenen Jahr fiel das Spektakel aus. Damals sorgten strenge Sicherheitsauflagen der Bezirkshauptmannschaft für das Aus. Gefordert wurden unter anderem beleuchtete Fluchtwege mit Notstromversorgung und Straßenbarrieren. Die Veranstalter konnten und wollten diese Vorgaben nicht erfüllen.
Diesmal liege die Entscheidung allerdings nicht an den Behörden. Die Gruppe betont ausdrücklich, dass bei der neuerlichen Absage keine Behörde "die Finger im Spiel" habe.