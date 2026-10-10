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Der beliebte Krampus-Lauf fällt heuer aus (Symbolbild).
Der beliebte Krampus-Lauf fällt heuer aus (Symbolbild).
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Überraschender Grund

Absage! Kult-Krampuslauf in Salzburg fällt erneut aus

Jahrelang strömten Tausende Besucher nach Hallein, um die Krampusse zu sehen. Doch auch heuer müssen Fans auf das düstere Spektakel verzichten.
Österreich Heute
Von Österreich Heute
10.10.2026, 21:54
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Tausende Besucher, düstere Gestalten und jede Menge Trubel: Der große Krampuslauf in der Halleiner Altstadt lockte jahrelang die Massen an. Doch auch heuer bleibt die Innenstadt ohne das Spektakel.

Veranstalter wollen es ruhiger angehen

Für viele Krampus-Fans gehört der Lauf durch die Halleiner Altstadt fix zur Adventzeit. Doch wer heuer auf die finsteren Gestalten wartet, wird enttäuscht: Der traditionsreiche Krampuslauf findet auch im Advent 2026 nicht statt, wie die "Kronen Zeitung" berichtet.

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Die Veranstalter von der Igonta Pass  sagen dazu: "Wir möchten uns ein wenig zurückziehen, alles etwas ruhiger angehen und die Zeit auch einmal genießen."

Heuer keine Behörden schuld

Bereits im vergangenen Jahr fiel das Spektakel aus. Damals sorgten strenge Sicherheitsauflagen der Bezirkshauptmannschaft für das Aus. Gefordert wurden unter anderem beleuchtete Fluchtwege mit Notstromversorgung und Straßenbarrieren. Die Veranstalter konnten und wollten diese Vorgaben nicht erfüllen.

Diesmal liege die Entscheidung allerdings nicht an den Behörden. Die Gruppe betont ausdrücklich, dass bei der neuerlichen Absage keine Behörde "die Finger im Spiel" habe.

red,10.10.2026, 21:54
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