i Der Bub erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Bayrisches Rotes Kreuz Polizei sucht Zeugen 9-jähriger Bub am Schulweg von BMW erfasst – tot Ein neunjähriger Bub wurde in Schönau am Königssee auf dem Heimweg von der Schule von einem BMW erfasst. Für das Kind kam jede Hilfe zu spät. Von André Wilding 09.10.2026, 09:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein unbekannter Autofahrer könnte nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Bayern wichtige Hinweise liefern. Am Donnerstagmittag verlor ein neunjähriger Bub in Schönau am Königssee, unweit der Salzburger Grenze, sein Leben. Das Kind wurde auf dem Heimweg von der Schule von einem BMW erfasst.

Die Polizei versucht nun zu klären, wie es zu dem folgenschweren Zusammenstoß kommen konnte. Dabei spielt ein bislang unbekannter Pkw eine entscheidende Rolle.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Bub war gerade aus Schulbus gestiegen

Der Neunjährige hatte kurz vor dem Unglück den Schulbus verlassen. Gemeinsam mit anderen Kindern ging er auf dem Gehweg in Richtung Duftberg.

Kurz vor der Hammerstielstraße kam es dann zu dem tragischen Unfall.

Google Map anzeigen

Aus noch ungeklärten Gründen lief der Bub plötzlich auf die Fahrbahn. Genau in diesem Moment näherte sich ein BMW, der von einem 82-jährigen Mann aus Hessen gelenkt wurde. Der Autofahrer konnte nach Angaben der Polizei nicht mehr rechtzeitig reagieren und erfasste das Kind.

Anderes Auto könnte Sicht versperrt haben

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass ein weiterer Pkw eine wichtige Rolle gespielt haben könnte. Dieser war zuvor an der Kindergruppe vorbeigefahren. Möglicherweise verdeckte das Fahrzeug dem Neunjährigen die Sicht auf den entgegenkommenden BMW. Ob es tatsächlich so war, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Anwohner kämpften um das Leben des Kindes

Unmittelbar nach dem Zusammenstoß eilten Anwohner zur Unfallstelle und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen.

Doch trotz der sofortigen Hilfe konnte der Neunjährige nicht gerettet werden. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Auch für die Insassen des BMW hatte das Unglück Folgen. Der 82-jährige Lenker und seine Beifahrerin erlitten einen Schock.

Polizei sucht wichtigen Zeugen

Um den genauen Ablauf des Unfalls zu rekonstruieren, wurde ein Gutachter eingeschaltet. Der beteiligte BMW wurde von der Polizei sichergestellt.

Die Bilder des Tages i ?

Besonders wichtig ist für die Ermittler nun der Fahrer jenes unbekannten Pkw, der kurz vor dem Zusammenstoß an den Kindern vorbeigefahren war.

Die Polizei sucht den Lenker des bislang unbekannten Autos. Seine Angaben könnten helfen, die letzten Augenblicke vor dem tödlichen Unfall zu klären.