i Der Durchgang im Forum 1 bleibt dauerhaft gesperrt. FMT-Pictures - MW Kein Durchkommen! Shopping-Mall wegen Signa-Pleite jetzt zweigeteilt Am Salzburger Hauptbahnhof haben die Signa-Pleiten nun ungeahnte Folgen: Der Durchgang zwischen den beiden Forum-1-Teilen wurde gesperrt. Von Leo Stempfl 08.10.2026, 15:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Etwas kuriose und wohl ungeahnte Auswirkungen hat die Mega-Pleite von René Benkos Signa Holding jetzt für alle Menschen in Salzburg. Konkret geht es um das "Forum 1" direkt am Hauptbahnhof. Betrieben wird dieses von Spar, allerdings in zwei Gebäudeteilen. Der Altbau schließt an die Fanny-von-Lehnert-Straße und das neue Landes-Dienstleistungszentrum an, der größere Neubau schließt direkt an den Südtiroler Platz an.

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Verbunden waren die beiden Gebäudeteile mit einer überdachten Brücke über der Straße im 1. Stock. Doch dieser Durchgang ist plötzlich mit einer Trennwand blockiert. Kunden müssen jetzt ins Erdgeschoß, raus aus der Mall, über die Straße und drüben wieder ins andere Gebäude hinein.

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Eigentümerin pleite

Das liegt daran, dass der alte Gebäudeteil im Gegensatz zum Neubau nicht den SPAR European Shopping Centers gehört, sondern der Signa-Tochter "Forum Salzburg Immobilien GmbH". Mit 30. September hat deren Insolvenzverwalter den Vertrag beendet, sagt eine SES-Sprecherin dem ORF Salzburg.

Die Eigentümerin des alten Forum-Teils habe Schulden von rund 18 Millionen Euro und bereite gerade einen Verkauf des Unternehmens vor. Einstweilen bleibe der Betrieb der Geschäfte aufrecht. Unklar ist, ob Spar den Altbau kaufen bzw. weiterbetrieben wird. Bis dahin bleibt der Übergang jedenfalls gesperrt.