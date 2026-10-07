i Der Winterurlaub für die ganze Familie wird wieder teurer (Sujetfoto). Getty Images Nächste Teuerung Neuer Höchststand: So viel kostet eine Skikarte pro Tag Skifahren wird in Salzburg erneut teurer. In mehreren Skigebieten kostet eine Tageskarte in der Hauptsaison bereits bis zu 82 Euro. Von Österreich Heute 07.10.2026, 13:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kaum ist der Sommer vorbei, geht die Planung für den Winterurlaub los. Bereits an diesem Wochenende, sollten es die Bedingungen zulassen, soll die Skisaison auf dem Kitzsteinhorn starten. Spätestens in der Hauptsaison müssen Wintersportler gerade dort noch tiefer in die Geldbörse greifen.

Für einen Tag auf der Piste werden am Kitzsteinhorn heuer 82 Euro fällig. Damit erreichen die Skikartenpreise in Salzburg einen neuen Höchstwert. Auch in anderen großen Skigebieten sind Tageskarten mittlerweile deutlich jenseits der 70-Euro-Marke angekommen, das berichtet der ORF.

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Im Skiverbund Ski amade, zu dem 25 Regionen in Salzburg und der Steiermark gehören, steigen auch die Preise für Dauerkarten durchschnittlich um 3,5 Prozent. Als Gründe werden höhere Kosten für Energie und Personal sowie laufende Investitionen genannt.

Geschäftsführer Manuel Schnell erklärt laut ORF: "Ich glaube, dass wir die Preise mit durchschnittlich 3,5 Prozent moderat angepasst und uns da an der Inflation orientiert haben."

82 Euro in mehreren Skigebieten

Wie viel ein Skitag kostet, hängt vom jeweiligen Gebiet ab. In Obertauern kostet der Tagesskipass für einen Erwachsenen zu Weihnachten 72 Euro. In Zauchensee sind es 75,50 Euro und im Snow Space Salzburg 76 Euro.

Noch einmal deutlich teurer wird es in Saalbach-Hinterglemm: Dort kostet die Tageskarte 82 Euro. Ebenso viel werden auf dem Kitzsteinhorn in Kaprun sowie auf der Schmittenhöhe bei Zell am See verlangt.

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Früher Kauf kann Geld sparen

Wer schon jetzt weiß, wann es auf die Piste gehen soll, kann mit einem frühen Kauf sparen: "Wir haben dieses Jahr am 31. August den Vorverkauf unserer Mehrtageskarten gestartet. Wenn sie früh genug dran sind, haben Gäste die Möglichkeit, bis zu 15 Prozent bei den Tages- und Mehrtageskarten zu sparen", sagt Schnell.

Auch bei den Saisonkarten macht der Kaufzeitpunkt einen deutlichen Unterschied. Eine Saisonkarte für Erwachsene im Kartenverbund von Ski amade kostet im Vorverkauf regulär 855 Euro. Im Normalverkauf werden daraus 914 Euro, also 59 Euro mehr.

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Saisonkarte steigt auf bis zu 1.190 Euro

Noch höher sind die Preise bei der Super-Ski-Card. Sie umfasst neben Ski Amade auch große Skigebiete im Pinzgau sowie in Teilen Kärntens, Tirols und Bayerns. Im Vorverkauf steigt der Preis von bisher 999 Euro auf 1.049 Euro. Ab 4. Dezember müssen Erwachsene sogar 1.190 Euro bezahlen. Im Vorjahr waren es noch 1.145 Euro.

Keine günstigeren Tickets für Einheimische

Auf eigene günstigere Tarife für Einheimische müssen Skifahrer weiter warten. Dafür wäre zunächst eine entsprechende Verordnung der Europäischen Union notwendig.

Derzeit sind günstigere Skikarten ausschließlich für Einheimische verboten, weil die EU diese als "Diskriminierung im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit" einstuft.