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Mit ihren 94 Jahren ist Maria Kittl noch immer leidenschaftliche Bergsteigerin.
Mit ihren 94 Jahren ist Maria Kittl noch immer leidenschaftliche Bergsteigerin.
Andreas Lattner-Czerny
Bergsteigen aus Leidenschaft

Trotzt dem Alter – Maria (94) klettert durch die Alpen

Erstaunliche Biografie: Mit fast 100 Jahren klettert Maria Kittl aus Oberösterreich noch immer durch die Alpen. Nun erzählt sie ihre Geschichte.
Österreich Heute
Von Österreich Heute
05.10.2026, 05:30
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Maria Kittl will auch mit 94 Jahren noch hoch hinaus: Die Oberösterreicherin ist Bergsteigerin aus Leidenschaft und auch mit fast 100 noch auf Österreichs Gipfeln unterwegs – von Müdigkeit keine Spur.

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Hunderte Meter klettert die Pensionistin durch Steinwände, und obwohl sich das hohe Alter langsam bemerkbar macht, denkt die Oberösterreicherin nicht ans Aufhören. Im Buch "Mit fast 100 durch die Wand" von Marlies Lattner-Czerny erzählt die toughe Sportlerin nun ihre Geschichte.

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Maria gibt nicht auf

"Ich möchte hundert werden und immer noch klettern können" – das ist das erklärte Ziel von Maria Kittl. Auch wenn ihr Herz nicht immer mitmacht und sie schon zahlreiche Knochenbrüche und Schicksalsschläge hinter sich hat, gibt Kittl nicht auf.

Mit 16 Jahren verstarb ihr Sohn, einige Jahrzehnte später auch ihr Ehemann. Es folgte eine Krebserkrankung und mehrere Knochenbrüche, wegen denen die Pensionistin behandelt werden musste. Doch von ihrer großen Liebe, dem Bergsteigen, lässt sie sich nicht abbringen.

Lebensgeschichte nun als Buch

Mit ihrem Mann kletterte die heute 94-Jährige bereits die aufregendsten Bergtouren im Alpenraum. Sie gilt als eine der besten Kletterinnen ihrer Zeit. Die gemeinsame Leidenschaft brachte sie auch mit der Autorin Marlies Lattner-Czerny zusammen. Die Journalistin bestieg als erste Österreicherin alle 82 Viertausender der Alpen. Nun erzählt sie die Biografie der fast 100-jährigen Kletterin.

Alpen vertrocknen – kein Wasser mehr zum Händewaschen

Für 28 Euro (22 Euro als E-Book) kann man "Mit fast 100 durch die Wand" ab Mitte Oktober 2026 kaufen. Die Buchpräsentation findet am 5. Oktober in Bad Ischl statt.

red,05.10.2026, 05:30
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