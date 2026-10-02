Alarm im Keller – Volksschule musste evakuiert werden

In der Volksschule Schwarzach im Pongau wurde der Unterricht am Freitagvormittag abrupt unterbrochen. Rauch hatte sich im Keller des Gebäudes ausgebreitet, daraufhin wurde Alarm ausgelöst.
Die Lehrkräfte brachten die Volksschulkinder ins Freie. Auch eine Kindergartengruppe musste das Gebäude verlassen. Die Kinder waren wegen einer Aufführung in der Schule gewesen und wurden ebenfalls zu den vorgesehenen Sammelplätzen gebracht.
Die Freiwillige Feuerwehr Schwarzach schickte einen Atemschutztrupp zur Kontrolle in den Keller. Mit einer Wärmebildkamera wurde nach der Ursache der Rauchentwicklung gesucht.
Die Feuerwehr konnte zwar Rauch im Keller feststellen, Hinweise auf ein Feuer gab es bei der Kontrolle aber nicht. Eine Gefahr für die Kinder bestand damit nicht, verletzt wurde niemand.
Nach rund einer Stunde durften die Schülerinnen und Schüler wieder zurück in ihre Klassen. Weshalb es im Keller zu der Rauchentwicklung gekommen war, blieb zunächst unklar.