i Der Mann wurde an der Wade getroffen. (Symbolbild) iStock "Böses Karma" Jäger von selbst getötetem Tier schwer verletzt Kurioser Unfall in Rauris: Ein Jagdhelfer wurde von dem unmittelbar zuvor von ihm selbst erlegten Hirschen schwer verletzt. Von Newsdesk Heute 02.10.2026, 13:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zu einem schlimmen – auch etwas kuriosen – Unfall kam es im Pinzgauer Ort Rauris. Ein Jagdhelfer wollte dort einen soeben von ihm selbst erlegten Hirsch abtransportieren. Das tote Tier rutschte dabei aber plötzlich weg und traf den Mann an der Wade.

Er stürzte und wurde dadurch so schwer verletzt, dass er im Mittergebirg den Alpinnotruf absetzen musste. Im Anschluss musste der Jäger mit dem Hubschrauber von der Luft aus per Tau geborgen und abtransportiert werden.

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"Böses Karma"

Im Tal wurde er dann von Notarzt und Bergrettern versorgt, im Anschluss wieder per Helikopter weiter ins Tauernklinikum Zell am See geflogen. Beim Opfer handelte es sich um einen Kameraden der Bergrettung – augenzwinkernd ist im Facebook-Posting deswegen auch von "bösem Karma" zu lesen.