i Zwei Männer befinden sich in Untersuchungshaft. Getty Images (Symbolbild) Tragödie in Salzburg Österreicherin stirbt 3 Monate nach Raubüberfall Mitte Juni wurde eine 87-Jährige in ihrem Haus in Salzburg-Taxham überfallen und schwer verletzt. Nun ist die Pensionistin gestorben. Von André Wilding 02.10.2026, 09:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Drei Monate nach einem schweren Raubüberfall in Salzburg-Taxham ist eine 87-jährige Pensionistin aus Salzburg ihren Verletzungen erlegen. Die Staatsanwaltschaft Salzburg bestätigte den Tod der Frau am Freitag.

Eine Obduktion wurde angeordnet.

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Zwei Männer in Untersuchungshaft

Im Zusammenhang mit dem Überfall befinden sich zwei Rumänen in Untersuchungshaft. Gegen die beiden wird nun wegen Raubes mit Todesfolge ermittelt.

Die 87-Jährige war Mitte Juni in ihrem Haus überfallen und schwer verletzt worden.

Bekannte finden verletzte Pensionistin

Aufgefallen war das Verschwinden der Frau, nachdem sie nicht zu einem vereinbarten Treffen erschienen war. Bekannte sahen daraufhin bei ihr zu Hause nach und fanden die Pensionistin verletzt vor.

Sie dürfte bereits am Vortag überfallen worden sein. Nach der Tat war sie offenbar nicht mehr in der Lage, selbst Hilfe zu rufen.

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Angehörige stellten anschließend fest, dass Wertgegenstände aus der Wohnung fehlten.

Nach dem Tod der 87-Jährigen wird gegen die beiden inhaftierten Männer nun wegen Raubes mit Todesfolge ermittelt.