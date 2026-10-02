i Ramona Mahr und Werner Meisinger von XOCOLAT Neumayr 150 Schokoladen zur Auswahl Exklusiver Schoko-Shop jetzt neu in Salzburg In der Salzburger Altstadt eröffnet XOCOLAT seinen ersten Standort der Stadt. Zum Start können Besucher zwei Tage lang Schokolade und Pralinen kosten. Von Österreich Heute 02.10.2026, 13:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Naschkatzen gibt es in der Salzburger Altstadt eine neue Adresse. Am Freitag, 2. Oktober, eröffnet XOCOLAT in der Goldgasse 5 sein erstes Geschäft in der Mozartstadt.

Die Auswahl ist groß: Mehr als 150 verschiedene Schokoladen sowie über 70 Pralinensorten werden am neuen Standort angeboten. Neben Produkten aus der eigenen Manufaktur gibt es Schokolade internationaler Hersteller.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Hier gibt es die "Salzburg-Kugel"

Für Salzburg wurde zudem eine eigene Kugel kreiert. Die "Salzburg-Kugel" besteht aus Nougat mit hohem Nussanteil, Pistazienmarzipan und einer Hülle aus Kakao.

Marillenknödel wird zur Praline

Auch bekannte österreichische Mehlspeisen tauchen in ungewöhnlicher Form wieder auf. Marillenknödel, Powidltascherl und Topfenknödel dienen als Vorbilder für Pralinen und Konfekt.

Die exklusive Schoko-Kette wächst beständig. Für XOCOLAT ist Salzburg der mittlerweile elfte Standort in Österreich. Begonnen hat alles vor 25 Jahren: 2001 eröffnete Ramona Mahr das erste Geschäft im Wiener Palais Ferstel. Seit 2010 werden auch eigene Schokoladen und Pralinen hergestellt.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

"Salzburg verbindet Kultur, Geschichte und eine ausgeprägte Genusskultur. Genau deshalb ist die Stadt schon lange ein Wunschstandort für uns. Wir möchten hier die ganze Wunderwelt der Schokolade zeigen – und auch, dass sie weit über das hinausgeht, was man gemeinhin mit Salzburg und Schokolade verbindet. Unser Anspruch ist nicht mehr vom Gleichen, sondern Spezielles aus und mit feiner Schokolade anzubieten", sagt Werner Meisinger, Betreiber der XOCOLAT-Manufaktur.

Zwei Tage lang kann gekostet werden

Wer sich selbst durch das Angebot kosten möchte, hat gleich zur Eröffnung Gelegenheit dazu. Am Freitag, 2. Oktober, und Samstag, 3. Oktober, findet jeweils von 10 bis 17 Uhr ein Open House statt.

Die Bilder des Tages i ?

Besucher können dabei ausgewählte Schokoladen und Pralinen probieren. Das neue Geschäft befindet sich in der Goldgasse 5 in der Salzburger Altstadt.

Künftig sollen im Shop unter anderem Workshops, Präsentationen und Verkostungen stattfinden.