Raserin flüchtet mit 181 km/h vor der Polizei

Am Samstagabend sorgte eine 42-jährige Lenkerin auf der Pinzgauer Bundesstraße (B311) für Aufregung.
Die Frau wurde zwischen Maishofen und dem Gewerbegebiet Harham (beides Bezirk Zell am See) mit einer Geschwindigkeit von 181 km/h gemessen – erlaubt wären dort höchstens 100 km/h.
Die Polizei versuchte, das Fahrzeug anzuhalten, doch die Autofahrerin ignorierte Blaulicht und Folgetonhorn. Sie flüchtete über kleine Nebenstraßen im Ortsgebiet von Maishofen und versuchte, die Beamten abzuschütteln.
Letztlich stellte sie ihren Pkw hinter einem Gebäude auf einem Feld ab, um das Auto zu verstecken. Wie "Salzburg24" berichtet, wurde die Frau jedoch rasch gefunden und kontrolliert.
Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die Lenkerin 0,76 Promille Alkohol im Blut hatte.
Die Polizei nahm ihr den Führerschein vorläufig ab und untersagte die Weiterfahrt. Das Fahrzeug wurde ebenfalls beschlagnahmt.