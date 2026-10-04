i Der Raser war mit über 140 Kilometern pro Stunde durch einen Ort gerauscht. Symbolbild Getty Images/iStockphoto Auto im Feld versteckt Raserin flüchtet mit 181 km/h vor der Polizei Eine 42-jährige Autofahrerin raste mit 181 km/h auf der B311, flüchtete vor der Polizei und versteckte ihr Auto auf einem Feld. Von Österreich Heute 04.10.2026, 15:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Samstagabend sorgte eine 42-jährige Lenkerin auf der Pinzgauer Bundesstraße (B311) für Aufregung.

Die Frau wurde zwischen Maishofen und dem Gewerbegebiet Harham (beides Bezirk Zell am See) mit einer Geschwindigkeit von 181 km/h gemessen – erlaubt wären dort höchstens 100 km/h.

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Verfolgungsjagd durch Maishofen

Die Polizei versuchte, das Fahrzeug anzuhalten, doch die Autofahrerin ignorierte Blaulicht und Folgetonhorn. Sie flüchtete über kleine Nebenstraßen im Ortsgebiet von Maishofen und versuchte, die Beamten abzuschütteln.

Letztlich stellte sie ihren Pkw hinter einem Gebäude auf einem Feld ab, um das Auto zu verstecken. Wie "Salzburg24" berichtet, wurde die Frau jedoch rasch gefunden und kontrolliert.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die Lenkerin 0,76 Promille Alkohol im Blut hatte.

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Die Polizei nahm ihr den Führerschein vorläufig ab und untersagte die Weiterfahrt. Das Fahrzeug wurde ebenfalls beschlagnahmt.