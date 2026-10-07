i Bei Aperol-Yoga wird das Getränk kurzerhand auf die Matte mitgenommen. Event Yoga GmbH Auch in Österreich angekommen Sporttrend mit Aperol – jetzt wird beim Yoga angestoßen Beim "Aperol Yoga" wird das Getränk kurzerhand Teil der Yoga-Stunde. Balancieren, anstoßen und dehnen, der neue Trend hat jetzt Österreich erreicht. Von Österreich Heute 07.10.2026, 09:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neuer Freizeittrend: Beim Yoga wird jetzt der Aperol beim Yoga mitbalanciert. Anfang Oktober startete in Salzburg eine Reihe unter dem Namen "Aperol Yoga". Das Getränk wird dabei tatsächlich in Yoga-Positionen und Balanceübungen eingebaut.

Die nächsten Termine: 16.10. in Graz (Wein Yoga) 16.10. in Linz (Aperol Yoga) 17.10. in Wien (Aperol Yoga) 17.10. in Innsbruck (Aperol Yoga)

Für alle Fans geeignet

Während einer lockeren Yoga-Session wird der Aperol Spritz bei ausgewählten Asanas und Übungen mitgenommen. Auf dem Programm stehen unter anderem Balanceübungen, fließende Bewegungsabläufe und kleine Herausforderungen, bei denen Geschicklichkeit gefragt ist.

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Dabei soll vor allem der Spaß an der Bewegung im Vordergrund stehen. Das Angebot richtet sich sowohl an Yoga-Anfänger als auch an Menschen, die bereits Erfahrung auf der Matte haben.

Spaß statt Ernst

Die Idee hinter dem ungewöhnlichen Mix: Yoga soll einmal von einer anderen Seite erlebt werden. Statt konzentrierter Stille geht es bei der Einheit um Bewegung, gemeinsames Lachen und eine lockere Atmosphäre.

Ein Aperol Spritz wird bei dem Event kostenlos serviert. Getrunken werden soll laut Veranstalter achtsam.

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Das brauchen Teilnehmer

Für die Teilnahme braucht es vor allem bequeme Kleidung, die ausreichend Bewegungsfreiheit bietet. Yogamatten werden im Studio bereitgestellt, können aber auch selbst mitgebracht werden. Teilnehmen darf man ab 18 Jahren.