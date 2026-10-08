i Das Rote Kreuz in Hof bei Salzburg trauert um Julia. Facebook / Rotes Kreuz Salzburg "Unsere Welt steht still" Rotes Kreuz rührt mit Nachricht alle zu Tränen Das Rote Kreuz in Hof bei Salzburg trauert um seine verstorbene Kollegin Julia. Mit bewegenden Worten nimmt das Team Abschied. Von André Wilding 08.10.2026, 10:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit einer emotionalen Botschaft nimmt das Rote Kreuz in Hof bei Salzburg Abschied von einer geschätzten Kollegin. Julia ist vor rund zwei Wochen verstorben. Ihr Tod hinterlässt bei ihrer Familie, ihren Angehörigen und dem gesamten Team große Trauer.

Auf Facebook erinnert die Hilfsorganisation an die Verstorbene und beschreibt, wie sehr sie das Miteinander geprägt hat.

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Julia war von Anfang an Teil des Teams

Mit ihrem herzlichen Lachen und ihrer offenen Art fand Julia schnell ihren Platz in der Gemeinschaft. Schon von ihrem ersten Tag an gehörte sie fest zum Team des Roten Kreuzes in Hof bei Salzburg.

Besonders ihr ausgeprägter Gemeinschaftssinn bleibt den Kollegen in Erinnerung. Umso schwerer fällt es ihnen nun, ihren Verlust zu begreifen.

"Wir wären so gerne noch länger ein Teil deines Lebens gewesen"

In dem Facebook-Beitrag wird deutlich, wie sehr der Abschied die Mitarbeiter des Roten Kreuzes trifft.

"Wir wären so gerne noch länger ein Teil deines Lebens gewesen. Es fällt uns schwer zu begreifen, dass du nicht mehr bei uns bist", schreibt die Hilfsorganisation.

Vor allem der Gedanke, keine weitere gemeinsame Zeit mehr mit Julia verbringen zu können, schmerzt das Team.

Rotes Kreuz mit Tausenden Helfern im Einsatz

Das Österreichische Rote Kreuz wurde am 14. März 1880 als Österreichische Gesellschaft vom Rothen Kreuze gegründet.

Heute zählt die Hilfsorganisation rund 10.200 bis 10.540 hauptberufliche Mitarbeiter sowie mehr als 72.000 bis 74.000 freiwillige Helfer. Dazu kommen zahlreiche Zivildienstleistende.

Jährlich werden mehr als drei Millionen Einsatzfahrten durchgeführt und ebenso viele Patienten betreut. Über 200.000 freiwillige Blutspender tragen zur Versorgung mit Blutprodukten bei.

Die Bilder des Tages i ?

Für die Kollegen in Hof bei Salzburg steht derzeit jedoch nicht der tägliche Einsatz im Mittelpunkt, sondern die Erinnerung an Julia und die gemeinsame Zeit, die ihnen mit ihr geblieben ist.