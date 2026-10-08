i Das halbe Backhendl mit Erdäpfel-Vogerlsalat kostet 24 Euro. IMAGO/Manfred Segerer Legendäres Lokal expandiert "Bestes Backhendl der Welt" kriegt zweiten Standort Das Bärenwirt-Backhendl gibt es jetzt nicht nur in Salzburg-Mülln. Was als Pop-up gedacht war, bleibt dauerhaft. Von Newsdesk Heute 08.10.2026, 17:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Legende weicht, eine neue zieht ein. Kaum etwas verkörpert Salzburger Kulinarik derart wie der Bärenwirt im Stadtteil Mülln. Doch das kleine Lokal, eingepfercht zwischen Salzach und Mönchsberg, platzt aus allen Nähten. Dutzende Gäste müssen Tag für Tag weggeschickt werden.

Viele von ihnen wollen nur eines: das vorgeblich "beste Backhendl der Welt" probieren – ein Claim, der beinahe täglich von Food-Influencern unterschrieben wird. Ausgeschenkt wird übrigens das gleichermaßen mit Lob überschüttete Bier des nahen Augustiner-Klosters. Und beides gibt es jetzt an einer neuen Adresse – mitten in der Altstadt.

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Neuer Platz in der Altstadt

Mit einem modernen Flyer und professionellen Instagram-Videos wurde im Sommer der Bärenwirt-Popup am Waagplatz (nebst des Mozartplatzes) beworben. Jetzt ist fix: Den Bärenwirt gibt es ab sofort zwei Mal. Das neue, größere Lokal in der Altstadt bleibt. Wie kommt’s?

Der neue Bärenwirt befindet sich im nicht minder legendären K+K-Restaurant. Und was als "Sommer-Flirt" gedacht war, wurde schnell zu "fix zam", erzählt Betreiber Patrick Knittelfelder den "Salzburger Nachrichten". Ein Gastgarten unweit des Doms, der imposante Freysauff-Keller – nach und nach erweiterte er die Speisekarte, stellte mehr Mitarbeiter ein und realisierte, dass das Projekt im Herbst nicht vorbei sein kann. Und so wurde mittlerweile ein Pachtvertrag unterschrieben.

Das halbe Backhendl mit Erdäpfel-Vogerlsalat kostet übrigens 24 Euro, die halbe Müllner Augustiner vom Fass 6,20 Euro – also etwas mehr als am Stamm-Standort in Mülln.