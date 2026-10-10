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Für den 34-Jährigen klickten am Donnerstag die Handschellen (Symbolbild).
Für den 34-Jährigen klickten am Donnerstag die Handschellen (Symbolbild).
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Jetzt sitzt er im Gefängnis

Salzburger droht sieben Jugendlichen mit dem Tod

Ein 34-Jähriger soll im Salzburger Pinzgau sieben Jugendliche mit dem Umbringen bedroht haben. Am Donnerstagabend klickten für ihn die Handschellen.
Österreich Heute
Von Österreich Heute
10.10.2026, 16:36
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Schock für mehrere Jugendliche im Salzburger Pinzgau: Ein 34-jähriger Salzburger soll am Donnerstag gleich mehrere junge Menschen mit dem Umbringen bedroht haben. Am Abend wurde der Mann in Bruck an der Großglocknerstraße festgenommen.

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Sieben Teenager betroffen

Laut Polizei ereigneten sich die ersten Vorfälle bereits gegen 7 Uhr in Zell am See. Dort soll der Verdächtige zwei Mädchen bedroht haben. Später am Nachmittag soll er in Bruck weitere Jugendliche beleidigt und bedroht haben.

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Insgesamt sind sieben Mädchen und Burschen im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren betroffen, wie der ORF berichtet.

Verdächtiger schweigt zu Vorwürfen

Bei der Einvernahme machte der 34-Jährige keine Angaben zu den Vorwürfen oder einem möglichen Motiv. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.

red,10.10.2026, 16:36
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