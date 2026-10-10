i Für den 34-Jährigen klickten am Donnerstag die Handschellen (Symbolbild). iStock Jetzt sitzt er im Gefängnis Salzburger droht sieben Jugendlichen mit dem Tod Ein 34-Jähriger soll im Salzburger Pinzgau sieben Jugendliche mit dem Umbringen bedroht haben. Am Donnerstagabend klickten für ihn die Handschellen. Von Österreich Heute 10.10.2026, 16:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schock für mehrere Jugendliche im Salzburger Pinzgau: Ein 34-jähriger Salzburger soll am Donnerstag gleich mehrere junge Menschen mit dem Umbringen bedroht haben. Am Abend wurde der Mann in Bruck an der Großglocknerstraße festgenommen.

Sieben Teenager betroffen

Laut Polizei ereigneten sich die ersten Vorfälle bereits gegen 7 Uhr in Zell am See. Dort soll der Verdächtige zwei Mädchen bedroht haben. Später am Nachmittag soll er in Bruck weitere Jugendliche beleidigt und bedroht haben.

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Insgesamt sind sieben Mädchen und Burschen im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren betroffen, wie der ORF berichtet.

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Verdächtiger schweigt zu Vorwürfen

Bei der Einvernahme machte der 34-Jährige keine Angaben zu den Vorwürfen oder einem möglichen Motiv. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.