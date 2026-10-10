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Die Betrüger gaben sich als Bankmitarbeiter aus (Symbolbild).
Die Betrüger gaben sich als Bankmitarbeiter aus (Symbolbild).
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Polizei ermittelt

64.300 Euro: Bankbetrüger räumen Salzburger Konten leer

Zwei Salzburger wurden Opfer von Telefonbetrügern. Insgesamt erbeuteten die Täter 64.300 Euro. Die Opfer hatten sich am Telefon täuschen lassen.
Österreich Heute
Von Österreich Heute
10.10.2026, 17:20
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Ein Anruf, wenige Klicks – und plötzlich fehlen Tausende Euro auf dem Konto. Telefonbetrüger haben in Salzburg innerhalb weniger Tage zwei Personen um insgesamt 64.300 Euro gebracht. Betroffen sind eine 52-jährige Unternehmerin aus dem Pinzgau und ein 48-jähriger Mann aus dem Flachgau. In beiden Fällen gaben sich die Täter als Bankmitarbeiter aus.

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Flachgauer überwies mehr als 44.500 Euro

Am Freitag erhielt der 48-Jährige einen Anruf von einer scheinbar österreichischen Mobiltelefonnummer. Der Betrüger stellte sich als Sicherheitsbeauftragter einer Bank vor und brachte den Mann dazu, neun Expressüberweisungen auf vier verschiedene österreichische Bankkonten durchzuführen. Der Schaden: mehr als 44.500 Euro, wie der ORF berichtet.

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Anfragen in Bank-App bestätigt

Bereits am Mittwoch war eine 52-jährige Unternehmerin aus dem Pinzgau ins Visier der Betrüger geraten. Der Anrufer behauptete, es gebe Unregelmäßigkeiten auf ihrem Firmenkonto.

Im Verlauf des Gesprächs forderte er die Frau auf, Autorisierungsanfragen in ihrer Bank-App zu bestätigen. Dabei wurde ihr vorgetäuscht, dass durch die Freigaben angebliche Abbuchungsversuche von Dritten storniert werden könnten. Nachdem sie die Anfragen bestätigt hatte, bemerkte die Unternehmerin einen Kontoausgang von 19.800 Euro. Das Geld wurde offenbar auf ein österreichisches Bankkonto überwiesen.

Polizei ermittelt

Beide Opfer erstatteten Anzeige. Die Polizei Salzburg bestätigte, dass sich in beiden Fällen angebliche Bankmitarbeiter gemeldet hatten. Ob zwischen den beiden Betrugsfällen ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

red,10.10.2026, 17:20
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