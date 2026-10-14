i ? Auffälliger Schriftzug Mit Messer in Trafik – Polizei jagt diesen Räuber Mit einem Messer bedrohte ein Unbekannter eine Trafikangestellte in Hallwang. Er flüchtete ohne Beute auf einem Moped. Die Polizei fahndet mit Fotos. Von Newsdesk Heute 14.10.2026, 14:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit einem Messer in der Hand betrat ein bislang unbekannter Mann am Dienstagabend (13. Oktober) eine Trafik in Hallwang bei Salzburg. Er forderte von einer Angestellten Bargeld. Doch der Raubversuch scheiterte: Die Frau übergab ihm kein Geld. Daraufhin trat der Mann gegen die Verkaufstheke und flüchtete auf einem Moped.

Jetzt hat die Polizei Bilder aus einer Überwachungskamera veröffentlicht. Das Landeskriminalamt Salzburg hofft, dadurch Hinweise auf den gesuchten Mann zu erhalten.

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Der Vorfall ereignete sich gegen 17.35 Uhr. Der Unbekannte betrat das Geschäft und verlangte von der Trafikangestellten, ihm Bargeld auszuhändigen. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, hielt er laut Polizei ein Messer in der Hand.

Die Angestellte gab dem Mann jedoch kein Geld. Der mutmaßliche Räuber trat daraufhin gegen die Verkaufstheke und verließ die Trafik. Vor dem Geschäft hatte er sein Moped abgestellt. Mit diesem flüchtete er anschließend vom Tatort. Bei dem versuchten Überfall wurde niemand verletzt.

Fahndung blieb zunächst erfolglos

Unmittelbar nach dem Vorfall leitete die Polizei eine Fahndung ein. Diese verlief allerdings ohne Erfolg. Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Salzburg geführt. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete inzwischen die Veröffentlichung von Überwachungsbildern an, um die Identität des Verdächtigen feststellen zu können.

Auf den Aufnahmen ist ein Mann mit einem auffälligen weißen Motorradhelm zu sehen. Er trägt einen dunklen Pullover, eine graue Hose und schwarze Schuhe. Auch während seines Aufenthalts in der Trafik hatte er den Helm auf. Auf einem der Bilder ist zu erkennen, wie der Mann vor der Verkaufstheke steht und seine Hand in Richtung des Kassenbereichs ausstreckt.

Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Der Gesuchte wird auf ein Alter zwischen 20 und 30 Jahren geschätzt. Er soll eine schlanke Statur haben. Besonders auffällig ist seine Bekleidung. Auf der Rückseite des schwarzen Oberteils befindet sich ein großer weißer Schriftzug mit dem Wort "POWERFUL".

Die Polizei hofft, dass jemand den Mann anhand seiner Kleidung, des Motorradhelms oder der veröffentlichten Bilder wiedererkennt. Nähere Angaben zu dem verwendeten Moped gibt es nicht.

Wer kennt diesen Mann?

Die Ermittler bitten Personen, die den Verdächtigen erkennen oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Vorfall gemacht haben, um Hinweise. Diese können beim Dauerdienst des Landeskriminalamtes Salzburg unter 059133 50 3333 gemeldet werden.