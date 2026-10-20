Tödlicher Crash – Frau (82) übersieht Stopp-Schild

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der B43 bei Traismauer (Bezirk St. Pölten-Land) hat am Montag, 19. Oktober, ein Todesopfer gefordert – "Heute" berichtete. Wie die Polizei nun bekannt gab, handelt es sich bei der verstorbenen Autolenkerin um eine 82-jährige Frau aus dem Bezirk Mödling. Sie dürfte beim Abbiegen ein Stoppschild übersehen haben.
Der folgenschwere Unfall ereignete sich gegen 11.20 Uhr im Kreuzungsbereich der Abzweigung nach Frauendorf bei Hilpersdorf. Die Pensionistin wollte von einer Zufahrtsstraße der Eichberger Kellergasse kommend nach links in Richtung Traismauer auf die B43 einbiegen.
Zur selben Zeit war ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Zwettl mit einem Lkw-Sprinter von Traismauer in Richtung Gemeinlebarn unterwegs. Trotz des herannahenden Fahrzeugs und eines Stoppschildes dürfte die 82-Jährige laut Polizei in die Kreuzung eingefahren sein. Es kam zur heftigen Kollision.
Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge in einen angrenzenden Acker geschleudert. In beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus.
Ein Rettungswagen des Samariterbundes Traismauer war als erstes Rettungsmittel vor Ort. Gemeinsam mit weiteren Einsatzkräften wurde die schwer verletzte Frau aus ihrem völlig demolierten Wagen befreit. Eine First-Responder-Notärztin kämpfte um ihr Leben, doch sämtliche Reanimationsversuche blieben erfolglos. Die 82-Jährige starb noch an der Unfallstelle.
Auch der 32-jährige Lenker des Lkw-Sprinters wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Uniklinikum Krems gebracht.
Neben mehreren Rettungsfahrzeugen standen auch fünf Feuerwehren im Einsatz: Hilpersdorf, Frauendorf, Gemeinlebarn, Stollhofen und Traismauer. Die Florianis sicherten die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und bargen anschließend die beiden Unfallfahrzeuge. Die Straßenmeisterei übernahm die Reinigung der Fahrbahn. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.