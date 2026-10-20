i Für die Pkw-Lenkerin kam jede Hilfe zu spät. DOKU NÖ Heftige Kollision Tödlicher Crash – Frau (82) übersieht Stopp-Schild Nach dem tödlichen Unfall auf der B43 bei Traismauer gibt es neue Details: Eine 82-Jährige dürfte ein Stoppschild missachtet haben. Von Victoria Carina Frühwirth 20.10.2026, 11:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der B43 bei Traismauer (Bezirk St. Pölten-Land) hat am Montag, 19. Oktober, ein Todesopfer gefordert – "Heute" berichtete. Wie die Polizei nun bekannt gab, handelt es sich bei der verstorbenen Autolenkerin um eine 82-jährige Frau aus dem Bezirk Mödling. Sie dürfte beim Abbiegen ein Stoppschild übersehen haben.

Kollision mit Pritschenwagen

Der folgenschwere Unfall ereignete sich gegen 11.20 Uhr im Kreuzungsbereich der Abzweigung nach Frauendorf bei Hilpersdorf. Die Pensionistin wollte von einer Zufahrtsstraße der Eichberger Kellergasse kommend nach links in Richtung Traismauer auf die B43 einbiegen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Lenkerin stirbt nach Kollision mit Pritsche i ?

Zur selben Zeit war ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Zwettl mit einem Lkw-Sprinter von Traismauer in Richtung Gemeinlebarn unterwegs. Trotz des herannahenden Fahrzeugs und eines Stoppschildes dürfte die 82-Jährige laut Polizei in die Kreuzung eingefahren sein. Es kam zur heftigen Kollision.

Notärztin kämpfte um Leben der Frau

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge in einen angrenzenden Acker geschleudert. In beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Ein Rettungswagen des Samariterbundes Traismauer war als erstes Rettungsmittel vor Ort. Gemeinsam mit weiteren Einsatzkräften wurde die schwer verletzte Frau aus ihrem völlig demolierten Wagen befreit. Eine First-Responder-Notärztin kämpfte um ihr Leben, doch sämtliche Reanimationsversuche blieben erfolglos. Die 82-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Fünf Feuerwehren im Großeinsatz

Auch der 32-jährige Lenker des Lkw-Sprinters wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Uniklinikum Krems gebracht.

Die Bilder des Tages i ?

Neben mehreren Rettungsfahrzeugen standen auch fünf Feuerwehren im Einsatz: Hilpersdorf, Frauendorf, Gemeinlebarn, Stollhofen und Traismauer. Die Florianis sicherten die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und bargen anschließend die beiden Unfallfahrzeuge. Die Straßenmeisterei übernahm die Reinigung der Fahrbahn. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.