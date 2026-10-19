i Der 87-jährige Lenker erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam. FF Brunn/Wild - FF Neukirchen/Wild Autos krachen ineinander Mann stirbt bei schwerem Crash auf B2 im Bezirk Horn Tragischer Verkehrsunfall am Montagmorgen im Bezirk Horn: Zwei Autos krachten an einer Kreuzung zusammen. Für einen Lenker kam jede Hilfe zu spät. Von Victoria Carina Frühwirth 19.10.2026, 13:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein tödlicher Verkehrsunfall erschütterte am Montag, 19. Oktober, das Waldviertel. Gegen 6 Uhr Früh war ein 87-jähriger Mann aus dem Bezirk Horn mit seinem Auto auf der L8032 von Atzelsdorf kommend unterwegs. Im Gemeindegebiet von Brunn an der Wild kam es zu einem folgenschweren Zusammenstoß.

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Der Pensionist wollte offenbar die Kreuzung mit der B2 geradeaus in Richtung Dietmannsdorf an der Wild überqueren. Zur selben Zeit näherte sich eine 50-jährige Autolenkerin aus dem Bezirk Zwettl auf der bevorrangten B2 in Richtung Horn.

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87-Jähriger stirbt noch an Unfallstelle

Im Kreuzungsbereich krachten die beiden Fahrzeuge zusammen. Der 87-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starb der Mann noch an der Unfallstelle.

Tödliche Kollision im Bezirk Horn i ?

Die 50-jährige Lenkerin kam mit leichten Verletzungen davon. Sie wurde vom Rettungsdienst in das Landesklinikum Horn gebracht.