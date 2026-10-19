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Der 87-jährige Lenker erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam.
Der 87-jährige Lenker erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam.
FF Brunn/Wild - FF Neukirchen/Wild
Autos krachen ineinander

Mann stirbt bei schwerem Crash auf B2 im Bezirk Horn

Tragischer Verkehrsunfall am Montagmorgen im Bezirk Horn: Zwei Autos krachten an einer Kreuzung zusammen. Für einen Lenker kam jede Hilfe zu spät.
Von Victoria Carina Frühwirth
19.10.2026, 13:14
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Ein tödlicher Verkehrsunfall erschütterte am Montag, 19. Oktober, das Waldviertel. Gegen 6 Uhr Früh war ein 87-jähriger Mann aus dem Bezirk Horn mit seinem Auto auf der L8032 von Atzelsdorf kommend unterwegs. Im Gemeindegebiet von Brunn an der Wild kam es zu einem folgenschweren Zusammenstoß.

Der Pensionist wollte offenbar die Kreuzung mit der B2 geradeaus in Richtung Dietmannsdorf an der Wild überqueren. Zur selben Zeit näherte sich eine 50-jährige Autolenkerin aus dem Bezirk Zwettl auf der bevorrangten B2 in Richtung Horn.

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87-Jähriger stirbt noch an Unfallstelle

Im Kreuzungsbereich krachten die beiden Fahrzeuge zusammen. Der 87-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starb der Mann noch an der Unfallstelle.

Die 50-jährige Lenkerin kam mit leichten Verletzungen davon. Sie wurde vom Rettungsdienst in das Landesklinikum Horn gebracht.

VF, 19.10.2026, 13:14

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