i v.l.n.r.: Mag. Franz Huber (Kaufmännischer Direktor), Michael Meier (LK Horn Verwaltung) und Mag.Elisabeth Klang, MBA (Pflegedirektorin) LK Horn Staatsmeister nach Unfall Spitalsmitarbeiter holt Gold im Para-Bogenschießen Nach langer Verletzungspause jubelt Michael Meier aus Horn über Gold im Para-Bogenschießen. Jetzt hat er die Paralympics 2028 im Visier. Von Victoria Carina Frühwirth 15.10.2026, 17:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was für ein Comeback! Para-Bogenschütze Michael Meier ist Mitarbeiter des Landesklinikums Horn-Allentsteig. Er hat sich eindrucksvoll an Österreichs Spitze zurückgekämpft. Bei den Österreichischen Meisterschaften im Paracompound in Wallern (Oberösterreich) sicherte er sich erneut den Meistertitel.

Bereits 2024 hatte sich Meier zum Österreichischen Meister gekürt. Im selben Jahr erfüllte er sich mit seiner Teilnahme an den Paralympics in Paris einen sportlichen Traum. Danach war allerdings Geduld gefragt: Eine Verletzung zwang den erfolgreichen Sportler zu einer längeren Trainingspause.

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Nach Verletzungspause wieder ganz oben

Doch Meier ließ sich nicht unterkriegen. Bei seinem Comeback bewies er, dass er nichts von seinem Können eingebüßt hat. Mit dem neuerlichen Titelgewinn meldet er sich eindrucksvoll im österreichischen Spitzensport zurück.

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Auch am Arbeitsplatz ist die Freude groß. Pflegedirektorin Elisabeth Klang und der Kaufmännische Direktor Franz Huber gratulierten ihrem Mitarbeiter in Horn herzlich zum sportlichen Erfolg.

Großer Traum heißt Los Angeles 2028

Ausruhen will sich der frischgebackene Meister auf seinem Erfolg aber nicht. Sein nächstes großes Ziel steht bereits fest: Michael Meier will sich für die Paralympics 2028 in Los Angeles qualifizieren.

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Dafür möchte der Para-Bogenschütze sein Training und seine Turnierteilnahmen gezielt auf die kommenden Herausforderungen abstimmen.