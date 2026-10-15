i Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit (v.l.) Oberverwalter Georg Dolezal und Kommandant Michael Steinacher (FF Reichenau), Bürgermeister Johann Döller, gfGR Johannes Ledolter und Gemeinderat Christian Blazek. NLK Filzwieser Fünf Jahre nach Inferno Nach Mega-Waldbrand auf der Rax: Das ist jetzt geplant Im Jahr 2021 standen am Mittagstein 115 Hektar Wald in Flammen. Fünf Jahre nach dem Inferno setzt Reichenau auf Forschung und besseren Brandschutz. Von Victoria Carina Frühwirth 15.10.2026, 13:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der verheerende Waldbrand am Mittagstein in Hirschwang an der Rax (Neunkirchen) ist vielen noch in Erinnerung. Am 25. Oktober 2021 brach dort ein Feuer aus, das sich auf rund 115 Hektar ausbreitete. Tausende Helfer kämpften damals unter schwierigsten Bedingungen gegen die Flammen. Fünf Jahre später zieht die Gemeinde Reichenau an der Rax Konsequenzen.

Bei einem Arbeitsgespräch informierte Bürgermeister Johann Döller die Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (beide ÖVP) über neue Pläne. Im Mittelpunkt stehen die Waldbrandforschung, bessere Prävention und ein mögliches neues Feuerwehrhaus.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Forscher untersuchen Waldbrand-Gefahr

Eine wichtige Rolle spielt das Forschungsprojekt "Austria Fire Futures". Experten der BOKU, des internationalen Forschungsinstituts IIASA und des Bundesforschungszentrums für Wald haben untersucht, wo in Österreich künftig besonders große Waldbrandgefahr drohen könnte.

Dabei fließen Klimaveränderungen, Vegetation, Gelände und menschliche Einflüsse in die Untersuchungen ein. Auch das Raxgebiet wurde genauer unter die Lupe genommen. Besonders interessant: Welchen Einfluss haben Wanderer und andere Freizeitaktivitäten auf die Brandgefahr?

Mikl-Leitner erinnert an Feuer-Inferno

"Die Bilder vom Waldbrand am Mittagstein sind vielen von uns bis heute in Erinnerung", betont Mikl-Leitner. Besonders der Einsatz der tausenden Helfer sei unvergessen. "Fünf Jahre danach geht es nicht nur darum zurückzublicken, sondern aus den Erfahrungen von damals die richtigen Schlüsse für die Zukunft zu ziehen", so die Landeshauptfrau.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Im November soll deshalb in Reichenau eine Informationsveranstaltung stattfinden. Gemeinsam mit der Feuerwehr und dem Tourismusverband Semmering-Rax-Schneeberg will die Gemeinde Einheimische und Besucher auf die zunehmenden Risiken aufmerksam machen und über Schutzmaßnahmen informieren.

Neues Feuerwehrhaus ist im Gespräch

Auch bei der Feuerwehrinfrastruktur könnte sich einiges tun. Für ein neues Feuerwehrhaus in Reichenau liegt bereits eine erste Projektstudie vor. Allerdings sind die Finanzierung, mögliche Förderungen und Grundstücksfragen noch offen.

Die Bilder des Tages i ?

Mikl-Leitner begrüßt die Pläne und sicherte der Gemeinde Unterstützung bei den weiteren Planungsschritten zu.