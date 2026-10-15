Holzstapel und Auto standen in Mistelbach in Flammen

Ein heftiger Brand hielt am Donnerstag, 15. Oktober, die Einsatzkräfte in Mistelbach auf Trab. Die Freiwillige Feuerwehr Mistelbach-Stadt wurde zu einem Brand im Freien alarmiert. Schon auf der Anfahrt war klar: Die Flammen hatten sich bereits massiv ausgebreitet.
Mehrere Holzstapel sowie ein daneben abgestellter Pkw standen bereits in Vollbrand. Auch ein Holzverschlag mit einer Photovoltaikanlage war von den Flammen erfasst worden.
Die Feuerwehrleute gingen unter schwerem Atemschutz gegen die Flammen vor. Zunächst galt es, eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Anschließend wurde das brennende Auto mit Löschschaum gelöscht.
Besonders aufwendig gestalteten sich die Löscharbeiten bei den Holzstapeln. Hier setzten die Feuerwehrleute ein spezielles Netzmittel ein, damit das Löschwasser auch tief in das brennende Material eindringen konnte.
Erst nach mehr als zwei Stunden war der Brand vollständig gelöscht. Insgesamt standen zwölf Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Auch die Polizei und das Rote Kreuz waren vor Ort.
Warum das Feuer ausgebrochen ist, steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.