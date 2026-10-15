i Insgesamt standen zwölf Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen im Einsatz. FF Mistelbach-Stadt Brand-Inferno in NÖ Holzstapel und Auto standen in Mistelbach in Flammen Großeinsatz am Donnerstag in Mistelbach: Mehrere Holzstapel, ein Auto und ein Verschlag mit Photovoltaikanlage standen in Vollbrand. Von Victoria Carina Frühwirth 15.10.2026, 10:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein heftiger Brand hielt am Donnerstag, 15. Oktober, die Einsatzkräfte in Mistelbach auf Trab. Die Freiwillige Feuerwehr Mistelbach-Stadt wurde zu einem Brand im Freien alarmiert. Schon auf der Anfahrt war klar: Die Flammen hatten sich bereits massiv ausgebreitet.

Mehrere Holzstapel sowie ein daneben abgestellter Pkw standen bereits in Vollbrand. Auch ein Holzverschlag mit einer Photovoltaikanlage war von den Flammen erfasst worden.

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Feuerwehr kämpfte über zwei Stunden gegen Flammen

Die Feuerwehrleute gingen unter schwerem Atemschutz gegen die Flammen vor. Zunächst galt es, eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Anschließend wurde das brennende Auto mit Löschschaum gelöscht.

Brand in Mistelbach i ?

Besonders aufwendig gestalteten sich die Löscharbeiten bei den Holzstapeln. Hier setzten die Feuerwehrleute ein spezielles Netzmittel ein, damit das Löschwasser auch tief in das brennende Material eindringen konnte.

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Polizei ermittelt nach Brandursache

Erst nach mehr als zwei Stunden war der Brand vollständig gelöscht. Insgesamt standen zwölf Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Auch die Polizei und das Rote Kreuz waren vor Ort.

Die Bilder des Tages i ?

Warum das Feuer ausgebrochen ist, steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.