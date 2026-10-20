i Wirbel um Preisliste am Schulball am Wochenende in Wr. Neustadt iStock (Symbol), privat ("Heute"-Montage) "Zum Nachdenken" 8,90 Euro für eine Flasche Mineralwasser am Schulball Für Diskussionen sorgen die Preise bei einem Schulball in Wr. Neustadt, etwa 8,90 € für eine 0,75-Liter-Flasche Wasser. Der Caterer verteidigt sich. Von Erich Wessely 20.10.2026, 05:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Diskussionen sorgen jetzt die Preise bei einem Schulball im Sparkassensaal am Wochenende in Wr. Neustadt: 8,90 € für eine 0,75-Liter-Flasche Wasser, 6,80 € für einen Toast. Der Caterer nimmt in "Heute" Stellung.

Am Wochenende ging der Schulball eines nö. Gymnasiums in Wr. Neustadt in Szene – auch mit dem Ziel, Geld für die anstehende Maturareise zu lukrieren.

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Kritik an Preisgestaltung

Manchen Gästen ließ aber die Preisliste der Getränke- und Speisekarte sauer aufstoßen. Dazu tauchte auf Facebook der Vorwurf auf, dass am Umsatz des Caterers die Schüler nicht beteiligt gewesen seien und fürs Servieren an die Tische zusätzlich 600 € verrechnet wurden. Andere User wiederum fanden die Preise in Ordnung.

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"Zusätzlich fällt die Tischwäsche an"

Das stimmt nicht, für den Tischservice seien "konkret 300 € netto verrechnet" worden, entgegnet die nö. Catering-Firma auf "Heute"-Anfrage. "Zusätzlich hatte der Veranstalter das optionale Leistungspaket 'Eindecken' gebucht. Dafür wurden weitere 484,00 € netto verrechnet." "Uns ist wichtig, diese beiden Leistungen klar voneinander zu unterscheiden. Das 'Eindecken' umfasst die entsprechende Vorbereitung der Tische mit Gläsern und weiteren benötigten Materialien. Zusätzlich fällt die Tischwäsche an, die ebenfalls berücksichtigt werden muss."

"Wir bauen für einen Schulball für gerade einmal sieben Stunden praktisch ein vollständiges Restaurant auf", betont der Geschäftsführer. Die Servicequalität sei nur mit einem gut durchdachten System und ausreichend Personal möglich.

"40 Schul- und Maturabälle jährlich"

Und: Die Kosten müssten über die Verkaufspreise finanziert werden, knapp 40 Schul- und Maturabälle veranstalte man jährlich: "Unsere Preise basieren daher auf langjähriger Erfahrung und einer entsprechenden Kalkulation."

Beim Ball in Wr. Neustadt habe man nur den Tischservice sowie die Sektbar betrieben: "Die Bar in der Disco und die Kaffeebar wurden hingegen von den Schülerinnen selbst betrieben". Man stehe für Fairness und Transparenz, wird betont.

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"Können durchaus nachvollziehen, ..."

Dass die Preise für Diskussionen sorgen könnten, sei auch dem Geschäftsführer bewusst: "Wir können durchaus nachvollziehen, dass einzelne Preise auf einer Getränkekarte auf den ersten Blick hoch erscheinen. Wichtig ist uns allerdings, auch die Leistungen und den organisatorischen Aufwand dahinter zu betrachten."

Wer verdiente am Schulball in Wr. Neustadt? "Grundsätzlich bieten wir Veranstaltern unterschiedliche Catering-Modelle an. Unser Basic-Paket ist für den Veranstalter vollkommen kostenlos. Dabei betreiben wir die Bars und übernehmen die gesamte gastronomische Abwicklung in diesen Bereichen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich über den Verkauf an die Gäste. Entscheidet sich ein Veranstalter zusätzlich für einen Tischservice, verrechnen wir dafür maximal 0,72 Euro pro Sitzplatz. Dafür können Gäste direkt an ihrem Tisch bestellen und werden dort auch bedient. Man darf dabei nicht vergessen, dass Sitzplatzkarten bei Schulbällen üblicherweise deutlich teurer sind als klassische Eintrittskarten. Gäste, die sich bewusst für einen Sitzplatz entscheiden, erwarten in der Regel auch einen entsprechenden Service – und genau diesen möchten wir bieten", so das Catering-Unternehmen.

"Bestellungen können direkt am Tisch aufgegeben werden"

Er betont in einer schriftlichen Stellungnahme aber die Qualität des Services und die Erfahrung auf Schulbällen: "Bestellungen können direkt am Tisch aufgegeben werden, Bar- und Kartenzahlung sind selbstverständlich möglich. Getränke erreichen unsere Gäste im Durchschnitt innerhalb von drei Minuten, frisch zubereitete Snacks benötigen durchschnittlich rund sieben Minuten."

Ein gewisser Zwiespalt sei vorhanden: "Dabei erleben wir immer wieder, dass Gäste einerseits möglichst günstige Preise erwarten, andererseits aber auch bei wenigen Minuten Wartezeit bereits unzufrieden sind. Beides unter einen Hut zu bringen, ist gerade bei einer Veranstaltung, die nur wenige Stunden dauert, eine große Herausforderung."