Papa fuhr mit: Sohn (16) steuerte Audi A8 mit 176 km/h

Ein 16-jähriger Führerscheinwerber hatte es am Sonntag (18. Oktober) auf der Südautobahn (A2) besonders eilig. Der Jugendliche war mit seinem Vater im Rahmen einer L17-Ausbildungsfahrt unterwegs, als er bei Breitenau (Bezirk Neunkirchen) mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit erwischt wurde – "Heute" berichtete hier.
Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Warth führten gegen 10.30 Uhr auf der A2 in Fahrtrichtung Wien Lasermessungen durch. Dabei ging ihnen ein Pkw mit 176 statt der erlaubten 130 km/h ins Netz – satte 46 km/h zu schnell.
Wie "Heute" erfuhr, handelte es sich bei dem gestoppten Fahrzeug um einen Audi A8. Bei der anschließenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellten die Polizisten fest, dass hinter dem Steuer ein erst 16-jähriger Führerscheinwerber saß.
Besonders brisant: Der Jugendliche absolvierte gerade eine L17-Ausbildungsfahrt. Als Begleitperson saß sein Vater neben ihm.
Für beide hat die rasante Fahrt nun Konsequenzen: Sowohl der 16-Jährige als auch sein Vater aus dem steirischen Bezirk Murtal werden laut Polizei bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.