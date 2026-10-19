i Mit einem Audi A8 raste ein 16-Jähriger über die Autobahn. Wikipedia User:My Friend (Symbol); iStock (Symbol), "Heute"-Montage Führerscheinwerber auf A2 Papa fuhr mit: Sohn (16) steuerte Audi A8 mit 176 km/h Mit 176 statt erlaubten 130 km/h raste ein 16-Jähriger bei einer L17-Ausbildungsfahrt über die A2. Neben ihm saß sein Vater. Von Erich Wessely 19.10.2026, 19:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 16-jähriger Führerscheinwerber hatte es am Sonntag (18. Oktober) auf der Südautobahn (A2) besonders eilig. Der Jugendliche war mit seinem Vater im Rahmen einer L17-Ausbildungsfahrt unterwegs, als er bei Breitenau (Bezirk Neunkirchen) mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit erwischt wurde – "Heute" berichtete hier.

Mit 176 km/h geblitzt

Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Warth führten gegen 10.30 Uhr auf der A2 in Fahrtrichtung Wien Lasermessungen durch. Dabei ging ihnen ein Pkw mit 176 statt der erlaubten 130 km/h ins Netz – satte 46 km/h zu schnell.

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Mit Papas Audi A8 über die A2 gerast

Wie "Heute" erfuhr, handelte es sich bei dem gestoppten Fahrzeug um einen Audi A8. Bei der anschließenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellten die Polizisten fest, dass hinter dem Steuer ein erst 16-jähriger Führerscheinwerber saß.

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Vater saß auf dem Beifahrersitz

Besonders brisant: Der Jugendliche absolvierte gerade eine L17-Ausbildungsfahrt. Als Begleitperson saß sein Vater neben ihm.

Für beide hat die rasante Fahrt nun Konsequenzen: Sowohl der 16-Jährige als auch sein Vater aus dem steirischen Bezirk Murtal werden laut Polizei bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.