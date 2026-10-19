i Der Schwerverletzte wurde mit dem Hubschrauber ins Uniklinikum St. Pölten geflogen. Getty Images (Symbolbild) Nicht angeschnallt Auto überschlägt sich – Lenker (20) herausgeschleudert Ein 20-Jähriger kam in Thomasberg (Bezirk Neunkirchen) von der Straße ab. Der junge Mann wurde schwer verletzt ins Spital geflogen. Von Victoria Carina Frühwirth 19.10.2026, 17:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntag, 18. Oktober 2026, in Niederösterreich ereignet. Ein 20-jähriger Mann war gegen 19.45 Uhr mit seinem Auto auf der L145 von Lichtenegg in Richtung Wiesfleck (Gemeindegebiet Thomasberg, Neunkirchen) unterwegs.

Lenker offenbar nicht angegurtet

Kurz vor dem Ortsgebiet von Wiesfleck kam der Lenker aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Sein Wagen dürfte sich daraufhin mehrmals überschlagen haben.

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Der 20-Jährige war laut Polizei offenbar nicht angeschnallt und wurde bei dem Unfall aus seinem Fahrzeug geschleudert. Dabei erlitt er schwere Verletzungen.

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Ein Notarzt eines Rettungshubschraubers versorgte den jungen Mann noch an der Unfallstelle. Anschließend wurde er mit dem Hubschrauber ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.