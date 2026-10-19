i Berndorf verwandelt sich zur Geisterstadt Elfi Holzinger Hexen, Vampire, Quads Spektakel! Berndorf verwandelt sich zur Geisterstadt Am 31. Oktober wird Berndorf zur Geisterstadt. Vampire, Hexen, Untote und 20 Geisterquads sorgen für ein schauriges Halloween-Spektakel. Von Niederösterreich Heute 19.10.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gruselige Gestalten, schaurige Musik und ein großer Geisterumzug: Am Samstag, dem 31. Oktober, verwandelt sich der Theaterpark in Berndorf (Bezirk Baden) von 15 bis 20 Uhr in eine gespenstische Erlebniswelt. Dabei sollen sogar Kaiser und Krupp aus ihren Gräbern auferstehen und als Geister durch die Stadt ziehen.

Vampire, Untote, Hexen, Gevatter Tod und ein geheimnisvoller Wahrsager sorgen für Gänsehaut. Neben einer Geisterkutsche und zahlreichen Geisterquads warten auch Hexenbesenbinden, Kunsthandwerk und kulinarische Köstlichkeiten auf die Besucher.

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20 Geisterquads beim großen Umzug

Der Höhepunkt des Halloween-Spektakels steigt um 17 Uhr: Beim großen Geisterumzug übernehmen die Untoten symbolisch die Stadt. Für besonderes Aufsehen sollen dabei 20 schaurig-schön geschmückte Quads von Quad Area aus Theresienfeld sorgen.

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Auch musikalisch wird einiges geboten. Die Trommlerband SUCAREDO und ein Geistertrommler sorgen für Stimmung. Zudem steht eine Aufführung von Michael Jacksons legendärem Hit "Thriller" auf dem Programm. Die Choreografie stammt von Marina Vuckovic.

Gruselshow als krönender Abschluss

Bereits um 15.30 Uhr beginnt der Hexen-Kindertanz, gefolgt von der Proklamation mit Gevatter Tod um 16 Uhr. Um 19 Uhr wartet schließlich eine große Gruselshow auf die Besucher.

Marina Vuckovic (3.v.l.) choreografiert den Jackson-Hit. Elfi Holzinger

Auch die Jugendgruppe des SC Pottenstein mit Trainer Kurt Hoffer sowie Mitarbeiter der Firma Marker beteiligen sich am Spektakel.

Berndorf verwandelt sich zur Geisterstadt Elfi Holzinger

Organisiert wird die Veranstaltung von Dietmar, Nicole und Elfi Holzinger in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Berndorf, die als Veranstalter auftritt.