Mit 152 km/h in 100er-Zone erwischt – Führerschein weg

Ein 55-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Steyr-Land (OÖ) hatte es am Freitag (16. Oktober) besonders eilig.
Der Mann war gegen 14.15 Uhr auf der Erlauftal-Bundesstraße (B25) aus Richtung Gaming kommend im Gemeindegebiet von Lunz am See (Bezirk Scheibbs) unterwegs.
Bei einer Geschwindigkeitskontrolle im Freilandgebiet wurde der Pkw von Beamten der Polizeiinspektion Lunz am See mit 152 km/h statt der erlaubten 100 km/h gemessen.
Für den 55-Jährigen hatte die rasante Fahrt unmittelbare Konsequenzen: Die Polizisten nahmen ihm den Führerschein vorläufig ab. Zudem wird der Lenker bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.