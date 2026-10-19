i Symbolbild einer Radarkontrolle Thomas Lenger (Symbol) 55-Jähriger ertappt Mit 152 km/h in 100er-Zone erwischt – Führerschein weg Statt der erlaubten 100 km/h war ein 55-Jähriger in Lunz am See mit 152 km/h unterwegs. Die Polizei nahm ihm den Führerschein ab. Von Niederösterreich Heute 19.10.2026, 07:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 55-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Steyr-Land (OÖ) hatte es am Freitag (16. Oktober) besonders eilig.

Der Mann war gegen 14.15 Uhr auf der Erlauftal-Bundesstraße (B25) aus Richtung Gaming kommend im Gemeindegebiet von Lunz am See (Bezirk Scheibbs) unterwegs.

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52 km/h zu schnell unterwegs

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle im Freilandgebiet wurde der Pkw von Beamten der Polizeiinspektion Lunz am See mit 152 km/h statt der erlaubten 100 km/h gemessen.

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Führerschein abgenommen

Für den 55-Jährigen hatte die rasante Fahrt unmittelbare Konsequenzen: Die Polizisten nahmen ihm den Führerschein vorläufig ab. Zudem wird der Lenker bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.