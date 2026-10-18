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Verkehrsunfall mit drei Pkw bei Inning
Verkehrsunfall mit drei Pkw bei Inning
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Bezirk Melk

Schwerer Unfall mit drei Autos fordert Verletzte

Schwerer Verkehrsunfall am Sonntag bei Loosdorf (NÖ): Drei Autos krachten zusammen, drei Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
Von Niederösterreich Heute
18.10.2026, 16:32
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Am Sonntagmittag (18. Oktober) kam es auf der Landesstraße bei Inning im Bezirk Melk zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Im Bereich der Autobahnabfahrt Loosdorf kollidierten aus bislang ungeklärter Ursache drei Pkw miteinander.

Großaufgebot an Rettungskräften

Die Rettungsleitstelle Notruf Niederösterreich alarmierte mehrere Rettungsfahrzeuge des Roten Kreuzes Melk und des Samariterbundes Loosdorf. Auch das Notarzteinsatzfahrzeug Melk, der Notarzthubschrauber Christophorus 2 aus Krems sowie der Bezirkseinsatzleiter St. Pölten des Samariterbundes wurden zum Unfallort entsandt.

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Parallel dazu rückten die Feuerwehren Inning und Hürm zu einer zunächst vermuteten Menschenrettung aus.

Drei Personen ins Krankenhaus gebracht

Insgesamt mussten vier betroffene Personen vom Rettungsdienst und den Notärzten erstversorgt werden. Drei von ihnen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

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Nach der Versorgung der Verletzten übernahmen die Feuerwehren die Bergung der Unfallfahrzeuge. Die beschädigten Pkw wurden abtransportiert und auf einem gesicherten Abstellplatz abgestellt.

Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar.

red, 18.10.2026, 16:32
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