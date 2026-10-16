Mit 164 km/h über S37 – Führerschein sofort weg

Mit einem riskanten Überholmanöver machte ein Kastenwagen-Lenker am Donnerstagabend auf der Klagenfurter Schnellstraße (S37) auf sich aufmerksam. Was der Mann offenbar nicht wusste: Das Fahrzeug, an dem er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vorbeifuhr, war eine Zivilstreife der Autobahnpolizei.
Die Polizisten waren gegen 21 Uhr zur Verkehrsüberwachung auf der S37 unterwegs. Um etwa 21.12 Uhr fuhren sie von St. Veit an der Glan in Richtung Klagenfurt, als sie im Bereich von St. Veit von dem Kastenwagen überholt wurden.
Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und führten eine Geschwindigkeitsmessung durch. Dabei wurde eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 164 km/h festgestellt.
Auf diesem Abschnitt der Schnellstraße sind allerdings nur 100 km/h erlaubt. Der Lenker war somit um 64 km/h zu schnell unterwegs.
Bei Maria Saal gelang es der Zivilstreife schließlich, den Kastenwagen anzuhalten.
Für den Fahrer war die Fahrt damit beendet. Aufgrund der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung nahmen ihm die Polizisten noch an Ort und Stelle vorläufig den Führerschein ab. Auch die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.
Der Mann wird bei der Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land angezeigt.