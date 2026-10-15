i Die Feuerwehr stand im Großeinsatz. Getty Images (Symbolbild) Feuer-Drama in Kärnten Bauernhaus in Flammen – 154 Florianis im Einsatz Flammeninferno in Kärnten! Ein unbewohntes Bauernhaus in Himmelberg brannte völlig nieder. 154 Feuerwehrkräfte kämpften gegen die Flammen. Von André Wilding 15.10.2026, 07:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aus bisher noch ungeklärter Ursache brach am Mittwoch um 18:50 Uhr bei einem unbewohnten Bauernhaus in der Gemeinde Himmelberg, Bezirk Feldkirchen, ein Brand aus. Die Rettungskette wurde von einem Nachbarn in Gang gesetzt, als das Haus bereits in Vollbrand stand.

154 Einsatzkräfte vor Ort

Die Feuerwehren Himmelberg, Feldkirchen, Gnesau, Poitschach, Waiern, Afritz, Arriach und Winklern-Einöde standen dabei mit 154 Kräften im Einsatz. Aufgrund der Abgelegenheit und der schwierigen Wegverhältnisse wurde ein Pendelverkehr zur Wasserversorgung eingerichtet.

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Ein Übergreifen der Flammen auf ein nahegelegenes Stallgebäude und die umliegenden Wiesen und Wälder konnte damit verhindert werden. Eine Drohne der FF Poitschach war als Unterstützung der Feuerwehren bei der Brandbekämpfung im Einsatz.

Bis auf Grundmauern niedergebrannt

Das Holzhaus brannte bis auf die Grundmauern nieder. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden und ist, sowie auch die Brandursachenermittlung, Gegenstand weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

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Die Ermittlungen werden in weiterer Folge von der Brandgruppe des Landeskriminalamts Kärnten geführt.