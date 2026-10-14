i Das beliebte Gasthaus Ogris ist noch bis Herbst 2027 für seine Gäste da. Google Maps Zahlreiche Gründe Nach fast 100 Jahren! Traditions-Gasthaus sperrt zu Nach fast 100 Jahren ist Schluss: Ein Kärntner Familiengasthaus sperrt 2027 zu. Warum die Wirte aufhören, obwohl der Betrieb gut dasteht. Von Österreich Heute 14.10.2026, 12:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fast ein Jahrhundert lang gehörte das Gasthaus Ogris zum Ortsbild von Ludmannsdorf. Über Generationen hinweg wurde der Familienbetrieb geführt, Hochzeiten und Geburtstage wurden gefeiert. Doch am 26. September 2027 endet der reguläre Gastronomiebetrieb des Hauses "Miklavž".

Gesundheitliche Überlegungen, veränderte berufliche und familiäre Lebenssituationen sowie die zunehmend schwierige Personal- und Dienstplanung hätten dazu beigetragen. "Es ist die Summe mehrerer Entwicklungen, die uns letztendlich zu diesem Schritt bewogen hat", teilt die Familie mit.

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Schließung nicht aus Geldnot

Finanzielle Schwierigkeiten seien nicht der Grund für das Aus. Das Gasthaus stehe wirtschaftlich auf gesunden Beinen, betont die Familie. "Wir sind dankbar und auch ein Stück weit stolz darauf, dass wir diese Entscheidung selbstbestimmt treffen können. Unser Gasthaus steht wirtschaftlich auf gesunden Beinen. Wir hören nicht auf, weil wir müssen, sondern weil wir uns bewusst dafür entschieden haben."

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Das Gasthaus wird derzeit von Marko Ogris geführt. 2021 gewann der Betrieb die "Kleine Zeitung Platzwahl" in den Bezirken Klagenfurt und Klagenfurt-Land.

Bis September 2027 geöffnet

Bis zur Schließung bleibt das Gasthaus wie gewohnt geöffnet. Die Familie möchte die verbleibende Zeit nutzen, um die letzten saisonalen Traditionen mit den Gästen zu erleben.

"Unsere Gäste haben noch knapp ein Jahr Zeit, unsere Spezialitäten und die besondere Atmosphäre unseres Hauses zu genießen. Von der letzten Martiniganslzeit über die letzte Wildzeit bis hin zu den letzten Weihnachtsfeiern möchten wir diese besonderen Traditionen noch einmal gemeinsam erleben", so Ogris.

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Weiterer Weg noch nicht entschieden

Die Familie bedankte sich bei ihren Gästen, Lieferanten, Freunden, Wegbegleitern sowie ehemaligen und aktuellen Mitarbeitern für die gemeinsame Zeit.

Wie es mit dem Haus nach der Schließung weitergeht, ist noch nicht entschieden. Die Familie ist offen für Gespräche über einen Verkauf, eine Verpachtung oder eine andere Form der Übernahme beziehungsweise Weiterführung.