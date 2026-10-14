i Das Auto prallte gegen den Pfeiler. FF Grafenstein Front völlig zerstört Alkolenker kracht mit Pkw frontal gegen Betonpfosten Ein 33-Jähriger kam Dienstagabend auf der Grafensteiner Straße von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Betonpfosten. Von Österreich Heute 14.10.2026, 10:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein lauter Knall schreckte einen Anrainer am Dienstagabend auf: Auf der Grafensteiner Straße (L017) kam ein 33-jähriger Autofahrer im Bereich Gumisch von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Betonzaunsteher. Der Wagen wurde im Frontbereich völlig zerstört.

Anrainer leistete Erste Hilfe

Gegen 21.00 Uhr war der Mann in Fahrtrichtung Grafenstein unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Straße abkam. Nach dem Aufprall stieg der Lenker zunächst aus seinem Fahrzeug, musste sich dann aber geschwächt hinlegen.

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Ein Anrainer, der durch den lauten Aufprall auf den Unfall aufmerksam geworden war, leistete Erste Hilfe und verständigte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr Grafenstein unterstützte die Erstversorgung und sicherte die Unfallstelle ab.

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Alkotest verlief positiv

Gemeinsam mit den First Respondern, dem Notarztteam und dem Rettungsdienst wurde der 33-Jährige medizinisch versorgt und stabilisiert. Anschließend wurde er ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Ein Alkotest verlief positiv. Das Auto erlitt einen Totalschaden.