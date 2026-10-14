i Der BMW landete im Fluss FF Grafenstein Lenker verletzt Unfall – BMW durchbricht Geländer, landete im Fluss Spektakulärer Unfall: Ein 46-Jähriger kam Dienstagabend mit seinem BMW von der Straße ab, durchbrach ein Brückengeländer und landete im Fluss. Von Österreich Heute 14.10.2026, 10:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Moment, dann ging es für einen Lenker in Klagenfurt plötzlich in die Tiefe: Dienstagabend kam ein 46-jähriger Klagenfurter mit seinem Pkw von der Straße ab. Der Wagen durchbrach ein Brückengeländer und blieb schließlich in der Sattnitz (Glanfurt) stehen.

Auto musste aufwendig geborgen werden

Gegen 20.00 Uhr war der Mann auf der Schlossstraße in Richtung Radsberg unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam er im Bereich einer Brücke von der Fahrbahn ab.

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Dabei durchstieß er das Geländer und landete mit seinem BMW im Fluss.

Lenker verletzt

Der Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung wurde er ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Die Feuerwehren rückten zur Bergung des Wagens aus.

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Mit Spanngurten sicherten die Einsatzkräfte das Fahrzeug und zogen es anschließend aus dem Fluss.