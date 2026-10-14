i Der verletzte Pkw-Lenker wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht. Getty Images (Symbolbild) Unfall auf der L107 Alko-Lenker (33) donnert gegen Betonzaunsteher Ein 33-Jähriger krachte am Dienstag in Kärnten mit seinem Auto gegen einen Betonzaunsteher. Ein Anrainer eilte zu Hilfe, der Alkotest war positiv. Von André Wilding 14.10.2026, 07:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein lauter Knall schreckte am Dienstagabend einen Anrainer in Gumisch in Kärnten auf. Als er nachsah, entdeckte er einen verunfallten Autofahrer. Der 33-jährige Lenker war mit seinem Wagen gegen einen Betonzaunsteher gekracht und benötigte Hilfe.

Lenker kommt von Straße ab

Der Mann aus dem Bezirk Klagenfurt Land war gegen 21 Uhr auf der L107, der Grafensteiner Straße, in Richtung Grafenstein unterwegs.

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Im Bereich Gumisch geriet er aus bisher ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab. Sein Auto prallte daraufhin frontal gegen einen Betonzaunsteher.

Anrainer eilt Verletztem zu Hilfe

Nach dem Zusammenstoß konnte der 33-Jährige sein Fahrzeug zunächst noch selbstständig verlassen. Kurz darauf fühlte er sich jedoch so geschwächt, dass er sich hinlegen musste.

Ein Anrainer hatte den heftigen Aufprall gehört und war dadurch auf den Unfall aufmerksam geworden. Er leistete dem Verletzten Erste Hilfe und alarmierte die Einsatzkräfte.

Der Autofahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Alkotest fällt positiv aus

Im Zuge der Unfallaufnahme wurde beim 33-Jährigen auch ein Alkotest durchgeführt. Dieser verlief positiv.

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Wie viel Alkohol der Mann im Blut hatte, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor. Auch die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar.