Startseite Österreich Kärnten
In Kärnten können Touristen ab November gratis öffentliche Verkehrsmittel nutzen. (Symbolbild)
In Kärnten können Touristen ab November gratis öffentliche Verkehrsmittel nutzen. (Symbolbild)
istock
Neue Regel

Ab November – hier fahren Urlauber gratis mit Öffis

Ab 1. November können Urlauber in Kärnten gratis mit den Öffis fahren. Finanziert wird das Angebot durch eine höhere Aufenthaltsabgabe.
Von Newsdesk Heute
13.10.2026, 17:29
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Wer in Kärnten Urlaub macht, kann ab 1. November ohne zusätzliches Ticket mit den Öffis fahren. Möglich macht das eine neue Gästekarte, die nahezu im gesamten öffentlichen Verkehrsnetz des Bundeslandes gilt. Nach Salzburg ist Kärnten damit das zweite Bundesland mit einem solchen Angebot.

Die Abwicklung erfolgt digital: Urlauber erhalten bei der Ankunft in ihrer Unterkunft einen Code. Dieser wird in einer App eingegeben und dient anschließend als Fahrschein für Bus und Bahn.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Übernachtungen werden teurer

Bezahlt wird das neue Angebot über die Aufenthaltsabgabe. Diese löst die bisherige Ortstaxe ab und steigt von 2,70 auf 4,50 Euro pro Nächtigung. Pro Übernachtung sind 90 Cent für den Mobilitätsbereich vorgesehen.

Für das kommende Jahr geht Tourismus- und Mobilitätsreferent Sebastian Schuschnig (ÖVP) von rund neun Millionen abgabepflichtigen Nächtigungen aus. Die Einnahmen sollen auch in einen Infrastruktur- und Mobilitätsfonds fließen. Damit können Tourismusverbände etwa neue Radwege oder zusätzliche Verkehrsangebote finanzieren.

Auch interessant

Weinviertel bekommt 2027 völlig neues Öffi-Netz
Öffi-Hammer! Verkehrsverbund wächst über die Grenze
Neutor dicht! Gleich zum Start stehen Busse im Stau

S-Bahn fährt sogar bis Osttirol

Neben den regulären Bus- und Bahnverbindungen umfasst die Gästekarte auch Rufbusse und Sammeltaxis. Diese sogenannten Mikro-ÖV-Angebote sollen laut Schuschnig künftig weiter ausgebaut werden, um auch abgelegenere Urlaubsregionen besser anzubinden.

Die kostenlose Nutzung erstreckt sich auf fast das gesamte öffentliche Verkehrsangebot Kärntens. Mit der S-Bahn können Gäste sogar bis nach Lienz fahren. Nicht enthalten sind hingegen Sonderzüge, Intercity-Busse, Autoschleusen, Fahrradtransporte sowie spezielle Shuttles, darunter die Verbindung auf den Pyramidenkogel.

red, 13.10.2026, 17:29
Mehr zum Thema
Kärnten Tourismus Öffentlicher Verkehr Öffis

Weiterlesen

Weitere Storys
Verkehr
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote