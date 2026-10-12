i Die Frau verlor einen mittleren vierstelligen Eurobetrag. Getty Images (Symbolbild) Auf Link geklickt Frau will Jacke verkaufen – plötzlich ist ihr Geld weg Eine 40-Jährige aus Kärnten wollte auf Vinted eine Jacke verkaufen. Doch statt Geld zu bekommen, verlor sie durch einen Betrug mehrere Tausend Euro. Von André Wilding 12.10.2026, 10:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich wollte sie nur eine Jacke loswerden, doch am Ende war sie selbst um mehrere Tausend Euro ärmer. Eine 40-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt wurde am Sonntag (11. Oktober) Opfer eines dreisten Internetbetrugs.

Die Kärntnerin hatte auf der Verkaufsplattform Vinted eine Jacke zum Verkauf angeboten. Kurz darauf meldete sich ein vermeintlicher Käufer, der Interesse an dem Kleidungsstück zeigte. Die weitere Kommunikation verlagerte sich anschließend auf WhatsApp.

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Verhängnisvoller Link kostet Tausende Euro

Im Laufe des Gesprächs schickte der angebliche Interessent der Frau einen Link. Über diesen gab die 40-Jährige ihre Bankdaten bekannt und tappte damit in die Betrugsfalle.

Der bislang unbekannte Täter nutzte die erhaltenen Informationen, um einen mittleren vierstelligen Eurobetrag vom Konto der Frau abzubuchen.

Täter noch unbekannt

Für die Kärntnerin endete der geplante Jackenverkauf somit mit einem erheblichen finanziellen Schaden. Wer hinter dem Betrug steckt, ist derzeit nicht bekannt.

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Statt mit dem Verkauf ihrer Jacke Geld einzunehmen, verlor die 40-Jährige mehrere Tausend Euro.