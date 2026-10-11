i Mitten in der Nacht mussten die Beamten zu einem Lokal in Wolfsberg ausrücken. Symbolbild. Getty Images Mit Umbringen bedroht Nach Streit kommt Mann (32) mit Totschläger zu Lokal Ein 32-jähriger Kärntner geriet am frühen Sonntag mit weiteren Lokalgästen in Streit. Nachdem er hinausgeworfen wurde, kehrte er bewaffnet zurück. Von Michael Rauhofer-Redl 11.10.2026, 07:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Nacht auf Sonntag eskalierte ein Streit in einem Wolfsberger Lokal. Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion Kärnten in einer Aussendung mitteilt, kam es gegen 0.40 Uhr zu Unstimmigkeiten zwischen einem 32-Jährigen und mehreren Gästen.

Deshalb wurde er von einem Security-Mitarbeiter schließlich aus dem Lokal verwiesen. Er kam der Aufforderung nach, drohte den Anwesenden jedoch mit dem Umbringen. Danach fuhr er mit seinem Pkw weg, kam jedoch kurze Zeit wieder zurück und es kam vor dem Lokal abermals zu einer Auseinandersetzung mit Gästen.

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Mann (47) wurde verletzt

Dabei verwendete er einen Totschläger und verletzte zumindest einen 47-jährigen Mann aus dem Bezirk Wolfsberg. Es gelang den Gästen schließlich den Mann bis zum Eintreffen der Polizei am Boden zu fixieren.

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Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, ebenso konnten Suchtmittelutensilien bei ihm sichergestellt werden. Einen Alkotest verweigerte er. Die Erhebungen sind noch nicht abgeschlossen.