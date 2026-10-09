i Die maskierten Einbrecher folterten den betagten Kärntner iStock Brutale Home Invasion Maskierte überfallen & foltern Kärntner im eigenen Haus Brutaler Überfall in Bad Bleiberg: Maskierte drangen in ein Wohnhaus ein, fesselten einen 78-Jährigen und verletzten ihn schwer. Von Newsdesk Heute 09.10.2026, 09:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein brutaler Raubüberfall beschäftigt die Polizei in Kärnten. Mindestens zwei maskierte Täter drangen am Donnerstag gegen 14 Uhr in das Wohnhaus eines 78-Jährigen in Bad Bleiberg im Bezirk Villach-Land ein.

Im Haus befanden sich zu diesem Zeitpunkt neben dem Pensionisten auch dessen pflegebedürftige Lebensgefährtin sowie deren 67-jährige Pflegehelferin. Die Täter dürften zumindest mit einem Messer bewaffnet gewesen sein. Der 78-Jährige wurde gefesselt und massiv attackiert.

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Aufgrund seiner sichtbaren Verletzungen geht die Polizei davon aus, dass der Mann mehrfach geschlagen und getreten wurde. Seine Lebensgefährtin und die 67-jährige Pflegehelferin blieben unverletzt.

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Unter Gewalt und Drohungen zwangen die Täter den 78-Jährigen anschließend dazu, gemeinsam mit ihnen das Haus nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Wie hoch die Beute ausfiel, ist derzeit noch unbekannt.

Täter flüchten – Großeinsatz der Polizei

Nach kurzer Zeit verließen die Täter das Haus und flüchteten. Die Pflegehelferin verständigte daraufhin Nachbarn, von dort wurde schließlich die Polizei alarmiert. Der verletzte 78-Jährige musste ins LKH Villach gebracht werden.

Unmittelbar nach dem Überfall wurde eine großangelegte Fahndung gestartet. Zahlreiche Polizeistreifen sowie ein Polizeihubschrauber waren daran beteiligt. Bislang fehlt von den Tätern jedoch jede Spur. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Kärnten.

Am Tatort stellten die Ermittler ein Messer sicher. Dieses dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit bei dem Überfall als Tatwaffe verwendet worden sein. Die Waffe wird nun kriminaltechnisch untersucht.

Polizei bittet Bevölkerung um Hinweise

Das Landeskriminalamt bittet Personen aus Bad Bleiberg und den angrenzenden Gemeinden um Mithilfe. Gesucht werden Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen – ausdrücklich auch zu Beobachtungen in den Tagen vor der Tat.

Sachdienliche Hinweise können beim Landeskriminalamt Kärnten unter 059133 203333 oder bei jeder Polizeidienststelle abgegeben werden. Hinweise werden vertraulich behandelt.