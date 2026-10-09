Grubenwalze von Firmenparkplatz gestohlen

Eine schwere Baumaschine ist in Klagenfurt plötzlich verschwunden. Unbekannte Täter haben eine Grubenwalze von einem Firmenparkplatz gestohlen. Dabei war die Maschine durch einen Bauzaun gesichert.
Der Diebstahl ereignete sich zwischen dem 30. September und dem 7. Oktober 2026.
Die Grubenwalze war auf einem Firmenparkplatz in Klagenfurt abgestellt. Rund um die Maschine waren Bauzäune aufgestellt, die miteinander verschraubt waren.
Trotz dieser Sicherung gelang es den bisher unbekannten Tätern, die Walze zu entwenden.
Durch den Diebstahl entstand ein finanzieller Schaden von mehreren Tausend Euro.
Wer die Baumaschine gestohlen hat und wie sie vom Parkplatz abtransportiert wurde, geht aus den bisherigen Angaben nicht hervor.
Von den Tätern fehlt bisher jede Spur. Auch zum Verbleib der gestohlenen Grubenwalze liegen keine weiteren Angaben vor.