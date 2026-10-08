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Beim Grenzübertritt nach Kroatien wurde das zur Fahndung ausgeschriebene Fahrzeug erkannt und gestoppt.
Beim Grenzübertritt nach Kroatien wurde das zur Fahndung ausgeschriebene Fahrzeug erkannt und gestoppt.
IMAGO/CTK Photo
Niederösterreicher im Verdacht

In Kärnten gestohlener Pkw taucht in Kroatien auf

Stunden nach einer Polizeikontrolle verschwand in Wolfsberg ein Auto. Zwei Tage später wurde der gestohlene Pkw an Kroatiens Grenze gestoppt.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
08.10.2026, 13:19
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Ein Autodiebstahl im Bezirk Wolfsberg beschäftigt die Ermittler – und führte schließlich bis an die kroatische Grenze. Im Mittelpunkt steht ein 31-jähriger Niederösterreicher, der bereits wenige Stunden vor dem Verschwinden des Fahrzeugs von Beamten kontrolliert worden war.

Wie die Polizei mitteilt, wurde eine Streife am 4. Oktober gegen 11.40 Uhr wegen einer telefonisch gemeldeten verdächtigen Wahrnehmung zu einem Einsatz im Bezirk Wolfsberg gerufen. Dort kontrollierten die Beamten einen 31 Jahre alten Mann aus dem Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich.

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Auto verschwindet am selben Abend

Nur wenige Stunden später, gegen 19.45 Uhr, wurde im Bezirk Wolfsberg ein Pkw vom Gelände einer Baufirma gestohlen.

Bei den anschließenden Ermittlungen werteten die Beamten auch Videoaufnahmen aus. Dabei ergaben sich Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen dem Fahrzeugdiebstahl und jenem 31-Jährigen, der am Vormittag kontrolliert worden war.

Das gestohlene Auto wurde daraufhin zur Fahndung ausgeschrieben.

Fahrzeug an kroatischer Grenze entdeckt

Die Fahndung führte schließlich ins Ausland. Am 6. Oktober gegen 2.45 Uhr wurde der gestohlene Pkw bei einem Grenzübertritt an der kroatischen Grenze von den dortigen Beamten angehalten und sichergestellt.

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Ob und wer zu diesem Zeitpunkt mit dem Fahrzeug unterwegs war, geht aus den vorliegenden Angaben nicht hervor.

Die Ermittlungen zu dem Fall laufen weiter. Der 31-Jährige soll nach deren Abschluss wegen des Verdachts des schweren Diebstahls bei der Staatsanwaltschaft angezeigt werden.

red,08.10.2026, 13:19
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