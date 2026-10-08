i (Symbolfoto). iStock Tod nach Imbiss-Besuch Mann (63) stirbt nach Kebab – Paar jetzt verurteilt Nach dem Tod eines Kärntners durch Salmonellen ist ein Kebab-Betreiberpaar schuldig gesprochen worden. Im Lokal herrschten schwere Hygienemängel. Von Österreich Heute 08.10.2026, 17:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Hühnerkebab löste den Tod eines 63-jährigen Kärntners aus, der Mann starb im Juni 2023 nach einer Salmonelleninfektion. Jetzt, mehr als drei Jahre später, wurde das Ehepaar, das das mittlerweile geschlossene Kebab-Lokal im Bezirk Villach-Land betrieben hatte, am Landesgericht Klagenfurt verurteilt.

Die Frau erhielt sechs Monate bedingte Haft und 720 Euro Geldstrafe. Ihr Ehemann wurde zu acht Monaten bedingter Haft und 960 Euro Geldstrafe verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

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Salmonellen auf Putztuch entdeckt

Im Prozess kamen schwere Hygienemängel ans Licht. Auf einem Putztuch im Lokal wurde derselbe Salmonellenstamm nachgewiesen wie beim verstorbenen 63-Jährigen. Laut Lebensmittelkontrolleurin lag das stark verschmutzte Tuch direkt unter dem Kebab-Spieß.

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Auch der Bereich rund um den Spieß sei stark verschmutzt gewesen. Der Betreiber hatte laut Kontrolleurin erklärt: "Das putzt meine Frau immer am Sonntag."

Ein Gutachter stellte zudem Schimmelspuren, verschmutzte Lagerbereiche und fehlende Hygienekenntnisse fest. Die Übertragung der Salmonellen hätte durch entsprechende Hygienemaßnahmen verhindert werden können.

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Richter spricht von "besonderer Sorglosigkeit"

Der angeklagte Betreiber bestritt die Vorwürfe und warf der Lebensmittelkontrolleurin vor, falsch ausgesagt zu haben. Für Richter Gerhard Pöllinger-Sorre war die Beweislage eindeutig: "Die Beweiskette ist geschlossen."

Erschwerend wertete er die "besondere Sorglosigkeit" des Betreiberpaares. Dass das Lokal bereits viermal behördlich geschlossen worden war, fiel dabei besonders ins Gewicht.