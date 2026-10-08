Brutaler Überfall auf Ehepaar – Täter fesseln Mann (78)

Schreckliche Szenen spielten sich am Donnerstag in Bad Bleiberg (Bezirk Villach-Land) ab. Dort wurde ein älteres Ehepaar in den eigenen vier Wänden brutal von mindestens zwei unbekannten Tätern überfallen.
Wie die APA unter Berufung auf die Polizei berichtete, soll es zu dem Verbrechen gegen 13 Uhr gekommen sein. Demnach hätten sich die Angreifer Zugang zum Haus des Ehepaares verschafft und zugeschlagen.
Dabei fesselten sie den 78-jährigen Mann und verletzten ihn. Nach der Tat sollen die unbekannten Einbrecher die Flucht ergriffen haben. Gegen 17 Uhr war noch eine Alarmfahndung mit Hubschrauberbeteiligung in Gange.
Bisher konnten die Unbekannten allerdings nicht gefasst werden. Unklar ist, wie sich die Eindringlinge Zugang zum Haus verschafft haben. Auch weitere Details zur Tat wurden vorerst nicht genannt. Die Ermittlungen laufen.