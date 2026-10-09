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Die Polizei nahm dem Lenker sofort den Führerschein weg.
Die Polizei nahm dem Lenker sofort den Führerschein weg.
Helmut Graf (Symbolbild)
Mit Kleinbus

Raser donnert mit 95 km/h durch Ortsgebiet

Ein 43-jähriger Kleinbusfahrer wurde in Flattach (Kärnten) mit 95 km/h im Ortsgebiet erwischt. Die Polizei nahm ihm sofort den Führerschein ab.
André Wilding
Von André Wilding
09.10.2026, 07:15
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Mit fast 100 km/h war ein Kleinbusfahrer am Donnerstagabend in Kärnten unterwegs. Für den 43-Jährigen aus dem Bezirk Lienz endete die Fahrt allerdings bei einer Polizeikontrolle.

Polizei misst 95 km/h im Ortsgebiet

Der Mann fuhr am 8. Oktober gegen 20.30 Uhr auf der Mölltal Straße (B106) durch Kleindorf in der Gemeinde Flattach im Bezirk Spittal an der Drau.

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Dabei war er deutlich zu schnell unterwegs. Im Zuge einer Verkehrskontrolle stellte die Polizei eine Geschwindigkeit von 95 km/h fest.

Die Polizisten hielten den Kleinbus daraufhin an.

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Führerschein sofort abgenommen

Für den 43-Jährigen hatte die Geschwindigkeitsüberschreitung unmittelbare Folgen: Die Polizei nahm ihm den Führerschein noch an Ort und Stelle vorläufig ab.

Auch seine Fahrt durfte der Mann nicht fortsetzen. Statt mit dem Kleinbus weiterzufahren, musste der 43-Jährige seine Fahrt in Flattach beenden.

wil,09.10.2026, 07:15
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