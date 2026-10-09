Raser donnert mit 95 km/h durch Ortsgebiet

Mit fast 100 km/h war ein Kleinbusfahrer am Donnerstagabend in Kärnten unterwegs. Für den 43-Jährigen aus dem Bezirk Lienz endete die Fahrt allerdings bei einer Polizeikontrolle.
Der Mann fuhr am 8. Oktober gegen 20.30 Uhr auf der Mölltal Straße (B106) durch Kleindorf in der Gemeinde Flattach im Bezirk Spittal an der Drau.
Dabei war er deutlich zu schnell unterwegs. Im Zuge einer Verkehrskontrolle stellte die Polizei eine Geschwindigkeit von 95 km/h fest.
Die Polizisten hielten den Kleinbus daraufhin an.
Für den 43-Jährigen hatte die Geschwindigkeitsüberschreitung unmittelbare Folgen: Die Polizei nahm ihm den Führerschein noch an Ort und Stelle vorläufig ab.
Auch seine Fahrt durfte der Mann nicht fortsetzen. Statt mit dem Kleinbus weiterzufahren, musste der 43-Jährige seine Fahrt in Flattach beenden.