i Die Polizei nahm dem Lenker sofort den Führerschein weg. Helmut Graf (Symbolbild) Mit Kleinbus Raser donnert mit 95 km/h durch Ortsgebiet Ein 43-jähriger Kleinbusfahrer wurde in Flattach (Kärnten) mit 95 km/h im Ortsgebiet erwischt. Die Polizei nahm ihm sofort den Führerschein ab. Von André Wilding 09.10.2026, 07:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit fast 100 km/h war ein Kleinbusfahrer am Donnerstagabend in Kärnten unterwegs. Für den 43-Jährigen aus dem Bezirk Lienz endete die Fahrt allerdings bei einer Polizeikontrolle.

Polizei misst 95 km/h im Ortsgebiet

Der Mann fuhr am 8. Oktober gegen 20.30 Uhr auf der Mölltal Straße (B106) durch Kleindorf in der Gemeinde Flattach im Bezirk Spittal an der Drau.

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Dabei war er deutlich zu schnell unterwegs. Im Zuge einer Verkehrskontrolle stellte die Polizei eine Geschwindigkeit von 95 km/h fest.

Die Polizisten hielten den Kleinbus daraufhin an.

Führerschein sofort abgenommen

Für den 43-Jährigen hatte die Geschwindigkeitsüberschreitung unmittelbare Folgen: Die Polizei nahm ihm den Führerschein noch an Ort und Stelle vorläufig ab.

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Auch seine Fahrt durfte der Mann nicht fortsetzen. Statt mit dem Kleinbus weiterzufahren, musste der 43-Jährige seine Fahrt in Flattach beenden.