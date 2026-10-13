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Die Polizei stoppte den Alko-Lenker zweimal innerhalb von 44 Minuten.
Die Polizei stoppte den Alko-Lenker zweimal innerhalb von 44 Minuten.
Sabine Hertel (Symbolbild)
2x von Polizei gestoppt

Weiterfahrt verboten! Alko-Lenker greift zu Trick

Ein Mann wurde in Villach zweimal binnen 44 Minuten am Steuer erwischt. Trotz Führerscheinabnahme fuhr er weiter. Erst eine Radklammer stoppte ihn.
Von André Wilding
13.10.2026, 08:24
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Ein 45-jähriger Kroate wurde am Montag gegen 23.07 Uhr im Stadtgebiet von Villach zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle angehalten. Dabei wies er deutliche Symptome einer Alkoholisierung auf.

Der Mann verweigerte zunächst einen Alko-Vortest und in weiterer Folge auch den Alkomattest, zu dem er aufgefordert wurde. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen.

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Er hatte zweiten Autoschlüssel

Da er eine vorläufige Sicherheitsleistung nicht bezahlen konnte, wurde der Fahrzeugschlüssel abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 23:51 Uhr wurde derselbe Mann erneut im Stadtgebiet von Villach zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle angehalten. Dabei stellte sich heraus, dass er seinen Pkw mit einem Zweitschlüssel erneut in Betrieb genommen hatte.

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Radklammer angebracht

Einen Alkotest verweigerte er abermals. Der 45-Jährige wird wegen Lenkens ohne Lenkberechtigung sowie der neuerlichen Verweigerung angezeigt.

Die Weiterfahrt wurde erneut untersagt und auch der zweite Fahrzeugschlüssel abgenommen. Zur Verhinderung einer weiteren Inbetriebnahme wurde am Pkw eine Radklammer angebracht.

wil, 13.10.2026, 08:24
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