Bakterien! Ganze Stadt muss Leitungswasser abkochen

In der Stadtgemeinde Feldkirchen in Kärnten herrscht Trinkwasser-Alarm! Bei routinemäßigen Untersuchungen wurden in gleich vier Wasserproben Verunreinigungen mit E.-coli-Bakterien festgestellt. Die Stadtgemeinde reagierte umgehend und veröffentlichte eine dringende Warnung an die Bevölkerung.
Die Abkochaufforderung gilt für das gesamte Gemeindegebiet. Denn derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch weitere Teile der Wasserversorgung von der Verunreinigung betroffen sind.
"Die Gesundheit unserer Bevölkerung hat oberste Priorität. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die einwandfreie Trinkwasserqualität schnellstmöglich wiederherzustellen", erklärt Bürgermeister Martin Treffner.
Bis zur ausdrücklichen Entwarnung darf das Leitungswasser nur nach vorherigem Abkochen zum Trinken oder zur Zubereitung von Lebensmitteln verwendet werden.
Die Stadtgemeinde gibt klare Anweisungen: Das Wasser muss zunächst in einem Topf oder Wasserkocher zum sprudelnden Kochen gebracht werden. Anschließend soll es mindestens ein bis drei Minuten lang kochen.
Abgekochtes Wasser ist insbesondere für folgende Zwecke notwendig: Trinken und Zähneputzen, Zubereitung von Speisen. Herstellung von Eiswürfeln und die Zubereitung von Babynahrung. E.-coli-Bakterien können auf eine fäkale Verunreinigung des Wassers hinweisen. Bestimmte Stämme können Magen-Darm-Erkrankungen mit Durchfall und Bauchschmerzen auslösen.
Wie lange die Vorsichtsmaßnahmen aufrechterhalten werden müssen, ist derzeit nicht bekannt. Die Stadtgemeinde arbeitet daran, die Trinkwasserqualität schnellstmöglich wiederherzustellen.
Die Bevölkerung wird außerdem gebeten, die Warnung an Familienmitglieder, Freunde und Nachbarn weiterzugeben. Bis zur ausdrücklichen Entwarnung gilt also: Leitungswasser unbedingt abkochen!