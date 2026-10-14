Krimineller stellt Beute ins Netz – Polizei schlägt zu

Im Zeitraum von 10. bis 12. Oktober brach ein vorerst unbekannter Täter durch Aufzwängen einer Containertüre und eines Fensters in die die Räumlichkeiten einer Baufirma im Bezirk Klagenfurt Land ein.
Aus den Räumlichkeiten wurden Elektrogeräte, Akkus und ein Vermessungsgerät gestohlen. In weiterer Folge inserierte der unbekannte Täter die gestohlene Ware auf einer Verkaufsplattform im Internet.
Nach umfangreichen Ermittlungen konnte schließlich ein 28-jähriger Serbe als Tatverdächtiger ausgeforscht werden.
In der Wohnung des Mannes fanden die Beamten Diebesgut, das mehreren Einbrüchen im Zeitraum von September bis Oktober 2026 zugeordnet werden konnte.
Der Mann wurde festgenommen und zum Tatverdacht einvernommen. Er befindet sich derzeit im Polizeianhaltezentrum Klagenfurt.