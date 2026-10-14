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Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort.
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Getty Images (Symbolbild)
Unfall in Klagenfurt

Auto durchbricht Brückengeländer und landet in Fluss

Spektakulärer Unfall in Klagenfurt! Ein 46-jähriger Lenker kam am Dienstagabend von der Straße ab und stürzte mit seinem Auto in die Glan.
Von André Wilding
14.10.2026, 07:14
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Ein Autofahrer landete am Dienstagabend in Klagenfurt mit seinem Wagen mitten in einem Fluss. Der 46-Jährige war auf der Schlossstraße unterwegs, als sein Pkw plötzlich von der Fahrbahn abkam und ein Brückengeländer durchbrach.

Auto kracht durch Brückengeländer

Der Klagenfurter fuhr gegen 20 Uhr auf der Schlossstraße in Richtung Radsberg. Im Bereich einer Brücke verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug.

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Der Wagen geriet von der Straße, durchstieß das Geländer der Brücke und kam schließlich im Glanfluss zum Stillstand.

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Lenker verletzt ins Spital gebracht

Bei dem Unfall erlitt der 46-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades. Der Rettungsdienst übernahm die medizinische Erstversorgung des Mannes.

Anschließend wurde der Verletzte ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Warum der Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen war, ist derzeit noch unklar.

wil, 14.10.2026, 07:14
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