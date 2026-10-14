i Polizei und Feuerwehr standen im Einsatz. Symbolbild. iStock Bewohnerin schlief ein Zigarette löst Brand aus – Frau (70) schwer verletzt Eine 70-Jährige dürfte in Radenthein mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen sein. Die Feuerwehr rettete sie aus ihrer Wohnung. Von Michael Rauhofer-Redl 14.10.2026, 23:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Von einem dramatischen Feuerwehreinsatz am Mittwoch in Radenthein im Bezirk Spittal an der Drau berichtet die Landespolizeidirektion Kärnten am Nachmittag. Eine 70-jährige Frau dürfte gegen 13.40 Uhr in ihrer Wohnung in einem Mehrparteienhaus mit einer brennenden Zigarette am Bett eingeschlafen sein.

In der Folge entwickelte sich ein Schwelbrand. Die Frau erlitt dabei eine Kohlenmonoxidvergiftung und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Untertweng aus der Wohnung ins Freie gebracht werden.

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Rettungshubschrauber im Einsatz

Aufgrund ihrer Vergiftung wurde die 70-Jährige mit dem Rettungshubschrauber RK1 ins Krankenhaus Friesach geflogen.