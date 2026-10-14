Zigarette löst Brand aus – Frau (70) schwer verletzt

Von einem dramatischen Feuerwehreinsatz am Mittwoch in Radenthein im Bezirk Spittal an der Drau berichtet die Landespolizeidirektion Kärnten am Nachmittag. Eine 70-jährige Frau dürfte gegen 13.40 Uhr in ihrer Wohnung in einem Mehrparteienhaus mit einer brennenden Zigarette am Bett eingeschlafen sein.
In der Folge entwickelte sich ein Schwelbrand. Die Frau erlitt dabei eine Kohlenmonoxidvergiftung und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Untertweng aus der Wohnung ins Freie gebracht werden.
Aufgrund ihrer Vergiftung wurde die 70-Jährige mit dem Rettungshubschrauber RK1 ins Krankenhaus Friesach geflogen.