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Polizei und Feuerwehr standen im Einsatz. Symbolbild.
Polizei und Feuerwehr standen im Einsatz. Symbolbild.
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Bewohnerin schlief ein

Zigarette löst Brand aus – Frau (70) schwer verletzt

Eine 70-Jährige dürfte in Radenthein mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen sein. Die Feuerwehr rettete sie aus ihrer Wohnung.
Von Michael Rauhofer-Redl
14.10.2026, 23:00
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Von einem dramatischen Feuerwehreinsatz am Mittwoch in Radenthein im Bezirk Spittal an der Drau berichtet die Landespolizeidirektion Kärnten am Nachmittag. Eine 70-jährige Frau dürfte gegen 13.40 Uhr in ihrer Wohnung in einem Mehrparteienhaus mit einer brennenden Zigarette am Bett eingeschlafen sein.

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In der Folge entwickelte sich ein Schwelbrand. Die Frau erlitt dabei eine Kohlenmonoxidvergiftung und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Untertweng aus der Wohnung ins Freie gebracht werden.

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Rettungshubschrauber im Einsatz

Aufgrund ihrer Vergiftung wurde die 70-Jährige mit dem Rettungshubschrauber RK1 ins Krankenhaus Friesach geflogen.

mrr, 14.10.2026, 23:00
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